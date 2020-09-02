Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Dünkü telefon trafiğimiz genelde Girneli okurlarla oldu...

Kaç tane telefon aldık sayamadık ama hepsi de kızgındı, öfkeliydi, patlama derecesindeydi!

İlkokul birinci sınıfta çocuğu okuyan baba aradı...

6 yaşındaki çocuğunu evde bırakmış işe gitmiş!

6 yaşındaki bir çocuk belki de telefon söz konusu olunca bizden daha bilgilidir ama iş uzaktan eğitim olunca öyle olmuyor işte...

10 dakikada bir babasını aramış!

Önce ekran donuyormuş...

Sonra görüntü tamamen gitmiş!

Baba hiddetle seslenmiş oğluna;

Kapat bilgisayarı sen oyununa bak, diye!

Çünkü Girne’de fiber optik hatlarda arıza meydana gelmiş...

Haliyle uzaktan eğitim de fiyasko ile sonuçlanmış!

...

Başka bir bayan okurumuz da hiddetli ve şiddetli bir konuşma yaptı telefonda...

Uzaktan eğitim için kendilerine ders programı verilmiş, çocukları küçük diye evin hanımı işine gitmemiş, eğitim saatini beklemiş!

Biraz gecikmeli de olsa eğitim başlamış, bu kez ders veren öğretmenin şişkin gözleriyle karşılaşmışlar...

Çocuk neredeyse korkacak, bu benim öğretmenim mi diye sormuş!

Hanımefendi belli ki akşamdan kalma, geç kalmış kendini bilgisayarın başında bulmuş...

Ama işte gelin görün ki Girne olduğu için o ders de fiber optik hatların kurbanı olmuş!

Başlamadan biten bir ders macerası da böylelikle son bulmuş...

Bu arada unutmadan not edelim bir kenara;

Sadece Girne’de değil ülke genelinde bazı okullarda internet gücü yeterli olmadığı için birkaç dakika bile eğitim yapılamamış...

Böyle olacağını biz değil sokaktaki çocuklar bile biliyordu ama kimseye anlatamadık ki!

...

İlgili bakan Çavuşoğlu’na biz kızamıyoruz...

Çünkü bakanlık 1 Eylül’den itibaren eğitime hazır olduklarını her türlü tedbiri de aldıklarını açıklamıştı!

Ama bir önceki bakanlar kuru toplantısında kimin aklından çıktıysa iki haftalık bir uzaktan eğitim süreci öne sürüldü ve bu yönde karar üretildi...

Tabi ki elimizi yüzümüze bulaştırdık!

Çünkü bizim alt yapımız buna hazır değildi...

Bırakın küçük öğrencileri çoğu öğretmenin bile bu işle uzaktan yakından bilgisi yoktu!

Sonuçta çuvalladık ve bu işi beceremeyeceğimiz de ortaya çıkmış oldu...

İyi de oldu!

Bundan ders çıkarabilirsek ne ala...

Aksi daha çok komik durumlara düşebiliriz!

...

Bakanlar Kurulu dün eğitim başlığı ile toplandı...

Şükürler olsun eski alınan kararların yanlış olduğunu anlamış olsalar gerek ki bazı kararlar üretti...

Resmi açıklama yapılmasa da öğrendik ki ana sınıflar ve ilk okul birinci ve ikinci sınıflar için önümüzdeki Pazartesi günüden itibaren yüz yüze eğitim konusunda mutabakata varıldı!

Ama yine şart koşuldu...

Bu konuda bilim kurulunun kararına ihtiyaç olduğu söylendi!

Oysa ben olsam dünkü toplantıya bilim kurulunu da bir süreliğine çağırır hemen orada kararı üretir, bunu açıklar ve velilerin endişeli bekleyişini sona erdirirdim...

Şimdi oradan çıkacak kararı bekleyeceğiz artık!

Bilim kurulu yine olumsuz karar mı üretecek...

Saygı duyarız!

Ama en azından uzaktan eğitim saçmalığını tümden iptal eder, 14 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitim için seferberlik başlatınız...

Olmuyorsa olmuyordur çünkü!

Boyumuzdan daha büyük işlerle uğraşıp niçin enerjimizi boşa harcayalım ki?

MESAJ KUTUSU

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