Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de 200 gram hintkeneviri ve bir gram kokainle yakalanan Ürdünlü Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh, Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkındaki olguları polis memuru Ozan Özder aktardı. Polis, 11 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 1640 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evine arama yapılmak üzere gidildiğini belirtti. Polis memuru, zanlı ile evde bulunan Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh’in arama yapmalarına engel olmak istediklerini, bu nedenle makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 200 miligram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk elektronik terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 20 TL ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 8 bin 300 TL paranın bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in, Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh ile birlikte Gazimağusa’ya gidip, 224 gram hintkeneviri ve bir gram kokain aldıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in uyuşturucunun 20 gramını 9 bin TL’ye bir şahsa sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, Gazimağusa’dan uyuşturucu almaya giden 3 zanlının bir kısım hintkenevirini de birlikte içtiklerini açıkladı. Polis, zanlılardan Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh’in üniversite öğrencisi olduğunu, Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’ın ise ülkede kaçak olarak kaldığını belirtti. Polis, ayrıca Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’ın suçtaki rolünün uyuşturucu satışı olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Zaid Mohammad Saeed Abu Subaıh ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh’in yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. Bilgeç, Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’ın ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.