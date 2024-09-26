(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Mervan Bolat ile Ramazan Çember mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde Ramazan Çember’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, saat 16.30 sıralarında Küçük Kaymaklıdaki iş yerinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu Mervan Bolat’ın evine giderek aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Bolat’ın da aynı gün tutuklandığını, iş yerinde yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, merdiven altında gizlenmiş 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının uyuşturucuyu 20 Eylül’de aranan bir şahıstan 5 gram olarak aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.