(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid-methamfetamine) alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan 26 yaşındaki Olamide Mufutau Ewenla bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 13 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Küçük Kaymaklı’daki bir apartman içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğin kaydetti. Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık 300 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında Methamphetamine bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu içmek için aldığını, sadece kullanıcı olduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Zanlının ikamet durumunun da araştırılacağını, uyuşturucuyu kimden temin ettiğinin soruşturulacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.