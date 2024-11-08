(Kamalı Haber) – Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan Arthur Mawunga bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Çekmece Sokak Gönyeli adresinde SP 287 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Arthur Mawunga’nın polisi görmesi üzerine araçtan inerek koşarak kaçtığını ve bir apartman arkasına tasarrufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlının atmış olduğu çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, Arthur Mawunga’nın satışa hazır 24 paket uyuşturucu meselesiyle de bağlantısı olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.