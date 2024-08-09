Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Adnan Kardeşler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.08.2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli arama köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada Mehmet Can kerpiç’in tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)