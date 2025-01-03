(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Verme Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi, Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat olayla ilgili bulguları aktardı. Sonat 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ,Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından HD 789 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Lefke’de sakin zanlı Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, konu araçta ön sol yolcu koltuğunda yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve Arka koltukta yolcu olarak bulunan Abderrahmane El Habbazi’nin olduğunu ve yapılan arama sonucunda konu aracın sol ön yolcu koltuğu önlerinde zeminde yaklaşık dokuz gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suç üstü hali gereği tutuklandığını ve yapılan soruşturmada söz konusu şahısların uyuşturucu maddeyi Lefke’de sakin zanlı Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea’dan aldıkları öğrenilmiştir.

Polis memuru Ahmet Sonat olayın akabinde 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Nöbetçi Mahkeme tarafından alınan arama emri ışığında Gemikonağı’nda sakin zanlılar Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty ve Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea’nın huzurunda ikametgahlarında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda konu ikametgahta salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlılar Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi’nin 4 gün diğer zanlılar Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty’in ise 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme talep edilen sürelerin makul olduğunu belirterek talep edilen süreleri onayladı.