(Kamalı Haber) – Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan Arthur Mawunga bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Çekmece Sokak Gönyeli adresinde SP 287 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Arthur Mawunga’nın polisi görmesi üzerine araçtan inerek koşarak kaçtığını ve bir apartman arkasına tasarrufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlının atmış olduğu çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 5 gram olarak aldığını itiraf ettiğini, aleyhine getirilen 5 gram uyuşturucu alma ve tasarruf davalarını kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının şu anda cezaevinde bulunan bir şahsa 12 Eylül 2022 tarihinde 16 gram sentetik cannabionid verdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, cezaevinde bulunan şahsın tanıtma merasiminde zanlıyı görüp tanıdığını ifade etti. Polis, zanlının aleyhine bu dosyadan getirilen 16 gram uyuşturucu verme suçunu kabul etmediğini söyledi. Polis memuru, zanlının 2022 Kasım ayından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade etti. Polis, zanlı hakkında iki ayrı dosya hazırlanacağını, beklenen analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu, DATA incelemesinin sürdüğünü belirterek, dava dosyaları hazır oluncaya kadar zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.