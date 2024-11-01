(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf” suçundan tutuklanan ürdünlü Osama İsmail bugün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ekim 2024 tarihinde huzurda bulunan zanlı ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi. Polis memuru, zanlıların saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı. Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını, zanlı İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer zanlının kaçmayı başardığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların aracında yapılan aramada kaçan şahsa ait 3 adet, yakalanan zanlı İsmail’e ait ise bir adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis memuru Metin, zanlıya ikametgâhının sorulduğunu ancak polise bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, eve gidildiğini, arama yapıldığını, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da polise yardımcı olmadığını söyledi. Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada 276 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 11 gram ağırlığında Kokain üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi. Polis memuru, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak,13 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, analiz sonuçlarının çıktığını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını, 9 Mayıs 2024’ten beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçundan ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.