(Kamalı Haber)- Gönyeli’de araçlarında bıçak, sopa ve uyuşturucu bulunarak tutuklanan Mehmet Vahit Balıkoğlu ve İbrahim Cansun bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Emirhan Kartal’ın suçla bağlantısı olmadığı anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların” Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 01.12.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede CÖŞ ekiplerinin araçlı devriye yaptıkları esnada yol kenarında şüpheli bir vaziyette park halinde bulunan LY 388 plakalı aracın yanına kontrol için gittikleri anda aracın şoför kısmında oturmakta olan Mehmet Vahit Balıkoğlu'nun polisi görmesi üzerine araçtan inerek otlar içerisine bir şey attığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, otlar içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık 944 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup emare alındıktan sonra, araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Kartal ve İbrahim Cansun'un huzurunda arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada sol ön yolcu kapısının cebi içerisinde gri renk yazısız naylon içerisinde ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 21.5 cm olan ucu sivri yeşil saplı bıçak, arka bagaj içerisinde mavi, siyah ve kırmızı bant ile sarılı toplam uzunluğu 83 cm olan yuvarlak ahşaptan mamul sopa bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlı Balıkçıoğlu’nun ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturma sonucu Emirhan Kartal’ın suçsuz olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların benzer sabıkaları olmadığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 35'er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için birer kefilin 400'er bin TL nakit kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.