Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sarma sigara bulunarak tutuklanan zanlı Pouya Borjı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Yel olayla ilgili bulguları aktardı. Yel, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa’da Salehattin Sonat Sokak üzerinde zanlı Pouya Borjı’nin tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneveri türü uyuşturucu olan ucu yanık sarma sigara bulanarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının suç üstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 50 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.