Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri ve Kokain İthal ve Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Yusuf Açıkel ve Erol Tayfur yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Yusuf Açıkel ve zanlı Erol Tayfur’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri ve Kokain İthal ve Tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.03.2023 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğunun bilgisinin alındığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 adet siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti. Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üç paket halinde yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkenevirinin emare alındığını belirtti. Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını ve konu maddeleri almaya gelen zanlı Yusuf Açıkel’in aracıyla geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı. Polis zanlının aracında 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 1 adet siyah renk sırt çantasının ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayni gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Lefkoşa ‘da sakin Zanlı 2 Erol Tayfur’un (E-35) tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7545 TL 950 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.