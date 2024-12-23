(Kamalı Haber)- Demirhan’da meydana "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Hasan Gürbıyıklı bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.12.2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Demirhan'da Demirhan Polis Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında CY 953 plakalı aracın şüpheli bir şekilde park edildiği görülmesi üzerine konu aracın içerisinde şoför olarak bulunan zanlının sürüş ehliyeti ve araç evraklarının ibraz edilmesi istendiğini söyledi. Polis, zanlının sigortasız, seyrüsefersiz, muayenesiz ve hitam bulmuş sürüş ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, aracın ileri işlemler için Demirhan Polis Karakolu'na götürüldüğünü, zanlının huzurunda yapılan arama neticesinde araç içerisinde sağ ön koltuk kenarında bir adet, sol ön yolcu koltuğu üzerinde 2 adet, sol arka koltuk üzerinde bulunan seventeen marka siyah zipli çanta içerisinde ise bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mor renk kağıt parçaları tespit edildiğini belirtti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mor renk kağıt parçalarının Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise bağımlı olduğunu, tedavi görmek istediğini ancak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kabul edilmediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.