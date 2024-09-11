Gemikonağı’nda meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesiyle ilgili aranan 23 yaşındaki zanlı, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı. Zanlının ikamet izinsiz olduğu da ortaya çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 31 Ağustos’ta Gemikonağı’nda, polis ekipleri tarafından L.D.C.A’nın (K-26) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olup aranan zanlı H.S.(E-23), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.