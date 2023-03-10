Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyustrucu operasyonunda yakalanan zanlı Hasan Murat Över yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, olguları aktardı. Polis, 27 Şubat’ta saat 22.00’de Kermiya’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı Hasan Murat Över’in tasarrufunda 54 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, konu ikametgahta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 200 Euro’nun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 15 Şubat’ta zanlının 162 gram olarak ithal edip, KKTC’de satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının ifade verip, ithal ettiği uyuşturucunun 81 gramını Lefkoşa’da aranan bir şahsa bin 200 Euro karşılığında verdiğini tepspit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını kalmasını talep etti. Zanlı, tutuklu yargılanma talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, iki gün süren duruşma neticesinde zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.