(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan tutuklanan Berndar Okafor ve uyuşturucu verme ve tasarrufu suçundan tutuklanan Tashinga Gwesu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Eylül 2024 tarihinde saat 17.45 sıralarında bir ekip tarafından Berndar Okafor’un evinde ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde plastik kutu içerisinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tashinga Gwesu’dan 180 dolara aldığını söylediğini akardı. Polis, aynı tarihte saat 20.10 sıralarında Tashinga Gwesu’nun Küçük Kaymaklı’daki evinde ve üzerinde yapılan aramada eşofmanının cebinde 5 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde beklenen analiz sonuçlarının geldiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Okafor’un 13 yıldır ülkede olduğunu ve yasal statüsü bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının sabıkası olmadığını da ifade ederek, teminat talep etti. Polis, Gwesu’nun ise aleyhine getirilen uyuşturucu verme suçunu kabul etmediğini, sadece alma suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Zanlı Okafor’un avukatı, zanlının evli ve 3 çocuk babası olduğunu, 15 bin Sterlin değerinde arabası, ayrıca kendisine ait evi olduğunu, teminat şartların yerine getirebileceğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, her iki zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, Okafor için bir kefilin 800 bin, Gwesu için de bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlıların

haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.