Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (kokain, Hint Keneviri ve MDMA İçeren Hap) Alma-tasarruf-verme Ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek huzurunda bulunan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, tasarruflarında, yaklaşık toplam 82 Gram ağırlığında satışa hazır şekilde paketlenmiş Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, yaklaşık 1 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8.000 TL ve 1000 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını ve yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca emare alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi meseleye bağlantısı olabilecek şahısların aranması ve emare maddelerin nasıl temin edildiğinin ortaya çıkarılması için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.