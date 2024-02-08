Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanında 65 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Murat Toprak, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 4 Şubat tarihinde zanlının yurt dışında olduğuna ve ülkeye gelirken uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün Ercan Havaalanında bekleyişe geçtiklerini açıkladı. Polis, saat 13.52 sıralarında ülkeye giriş yapan zanlının havaalanında alıkonularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada zanlının iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 40 gram Metamfetamin, peçeteye sarılı 15 gram Metamfetamin, cüzdanında 2 gram Metamfetamin ve çantasındaki küçük şişede 8 gram daha Metamfetamin ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi Türkiye’den temin ettiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını ifade ederek, ülkede kalıcı bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.