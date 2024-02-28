Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun (UMK), Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayesinde 15 – 19 Nisan tarihleri arası, Girne Acapulco Hotel’de “KKTC’de Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri” konulu panel düzenleyeceği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan UMK Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Panelin, Ankara Üniversitesi onaylı özel eğitim programı olduğu bilgisini vererek, yurt içi ve dışından birçok üniversite ve dernekten konuşmacının katılacağını, katılmak isteyenlerin panel2024.org sayfasından kayıt yaptırabileceklerini, son kayıt tarihinin de 15 Mart olduğunu kaydetti.