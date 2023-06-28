Okul Aile Birliği ve Mütevelli Heyeti Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gönderdiği iki mektupla Limasol’daki bir lisede büyük bir kaos hakim olduğu ve durumun çok tehlikeli boyutlara ulaştığına vurgu yaptı.

Haravgi’nin haberine göre şikayet mektuplarında, adı açıklanmayan lisede öğrencilerin uyuşturucu kullandığı, uyuşturucu satışı yapıldığına, öğrencilerin yanlarında bıçak taşıdıklarına, birbirlerine şiddet uyguladıklarına, okul tuvaletleri, derslikler, çeşmeler, fanlar v.b vandallık yaptıklarına dikkat çekildi.

Lisedeki durumdan doğrudan sorumlu tutulan okul müdürünün derhal başka bir okula nakledilmesi istenen mektuplarda bakanlığın duruma müdahale etmemesi ve müdürü değiştirmemesi halinde okul aile birliği ve mütevelli heyetinin yeni ders yılında okulun açılmasını yasaklamaktan ve kendi önlemlerini almaktan çekinmeyeceği belirtildi.

Politis Limasol’da son dönemlerde çeşitli kişilere yönelik tahrip gücü düşük veya yüksek el yapımı bombalarla gerçekleştirilen saldırılardaki artışın kaygı yarattığına dikkat çekti.

Haberde “Son günlerde bombalamalar neredeyse gündelik hale geldi, kurbanlar uğradıkları saldırının sebebini bilmediklerini söylüyor ve böylece faillerin saptanması zorlaşıyor” ifadesi kullanıldı.

Gazeteye göre pazartesi saat 03.45’te Limasol’da bir aracın ön tarafına yerleştirilen el yapımı düzeneğin infilak etmesi sonucu aracın ön bölümünde ağır hasar meydana geldi, dün de sabahın erken saatlerinde başka bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzenek bulundu.

Fileleftheros Pazartesi gecesi İpsona’da 38 yaşındaki bir kişinin 19 ve 30 yaşlarındaki iki Hinduya bıçakla saldırarak ağır yaraladığını bildirdi.

Habere göre kadın meselesi yüzünden gerçekleştiğine inanılan saldırı sonrasında yaralananların hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki yaralının sağlık durumunun kritik olduğu, olay sonrasında kaçan ve adı Amandeep Singh olduğu kaydedilen 38 yaşındaki Hindistanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.

TAK