(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Tasarruf” suçlarından tutuklanan Abdullah Barmou’nun ardından Rayane Chharat’ta tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyede bulunduğu bir sırada yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin Abdullah Barmou’nun üzerindeki siyah renk prada marka omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki prada marka çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve Rayane Chharat’a ait sürüş ehliyeti tespit edildiğini söyledi. Polis, Abdullah Barmou’dan izahat istendiğinde çantanın kendisine ait olmadığını ve Rayane Chharat’ı tanımadığını ancak cep telefonunda yapılan incelemede, Rayane Chharat ile Arapça dilinde Whatsapp üzerinden madde ile ilgili mesajlaştıktan belirlediğini söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Lokmacı Sınır Kapısından çıkış yaptığı esnada tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde 15 gün önce sırt çantasını Abdullah Barmou’ya verdiğini, aynı zamanda cüzdanını kaybettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun Data incelemesine gönderileceğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.