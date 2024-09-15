UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte, UBP’nin Akdoğan eski Belediye Başkanı Adem Ademgil’i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.



UBP açıklamasına göre, “Adem Ademgil için çok sevdiğim bir ağabeyim” diyen Üstel, Ademgil’i çok iyi gördüğünü, bir sonraki ziyaretinde daha iyi göreceğine inandığını söyledi.



Üstel’i görünce duygulanan Adem Ademgil de başarı dileklerini paylaştı. Açıklamaya göre, Adem Ademgil’in ailesi de Ünal Üstel’e gösterdiği vefa ve ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Mehmet Mehmet