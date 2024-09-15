Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, hafta sonu eşi Zerrin Üstel ile Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen kadın kollarının etkinliklerine katıldı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Zerrin Üstel yaptığı konuşmalarda, etkinliğe ilgi gösteren tüm kadınlara yürekten teşekkür etti.

Zerrin Üstel, "Her zaman dediğimiz gibi, kadınlarımız varsa güç vardır, üretmek vardır, pes etmemek, savaşmak vardır. Ulusal Birlik Partimizi de ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi, partimize emek veren kadınlarımızdır. Dünyanın kıymetlileri kadınlarımız iyi ki vardır." dedi.

- “İstikrar isteyen kadınlarımız bizlere büyük güç veriyor”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de katıldığı etkinliklerde konuşmalar yaptı.

Kadın Kolları’nın UBP’nin örgüt yapısı içindeki gücüne dikkati çeken Üstel, “İstikrar isteyen kadınlarımız bizlere büyük güç veriyor. "ifadelerini kullandı.

Her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurgulayan Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak.” diye konuştu.

Projeleri adım adım hayata geçirirken, 21 Eylül’de yeni projeleri için de onay alacaklarını ifade eden Üstel, “Birlik ve beraberlik içinde, kurultayımızı bitirelim, istikrarla yolumuza devam edelim." dedi.