Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki çoğu projenin istikrarsız hükümetler döneminden yarım kalanlar olduğunu söyleyerek, 2 buçuk yıllık hükümetleri döneminde tüm yarım projelerin tamamlandığını ve yeni projelerin de hayata geçirildiğini kaydetti.

Üstel, asgari ücret ve hayat pahalılığı konusunda “Biz halkımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve asgari ücreti Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir.” dedi.

Cumartesi günü yapılacak UBP Kurultayı’na da değinen Başbakan Üstel, kurultayda, üyenin takdir ettiği neyse onun tecelli edeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, BRT özel yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- “Partide birlik ve beraberliği sağladık, koalisyon ortaklarımızla çalışmalar yaptık ve ülkeye damgamızı vurduk”

UBP’nin kurultay sürecine ilişkin bir soru üzerine, Üstel, partililerin, kendisine, partinin büyüğü ve en çok bilgi birikimi olan bir abileri olarak görevi verdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapı, geçmişten kalan projelere öncelik verdiklerini bunu yaparken de parti içerisindeki birlik ve beraberliği koruyarak yola devam ettiklerini söyleyen Üstel, “Sözümüzün dışına çıkmadık, bakan ve milletvekili arkadaşlarımızla çalıştık. Partide birlik ve beraberliği sağladık koalisyon ortaklarımızla, 29 milletvekili ile çalışmalar yaptık ve ülkeye damgamızı vurduk.” dedi.

2022 yılında görevi aldığını başbakanlık görevini yürüttüğünü anımsatan Üstel, kısa dönem hükümetlerde projelerin tamamlanamadığını ve halkın ihtiyacı olan projeler üretilemediğini söyledi.

Dünyadaki ekonomik değerlerin yerinden oynadığı bir dönemde görevi devraldıklarını da ifade eden Başbakan Üstel, “Bütün bunları yaparken sadece partide birlik ve beraberliği değil, ülkede birlik beraberliği sağlamak için çalıştık.

Muhalefetle istişare içerisinde yasaları geçirmeye çalıştık. Bazı yasaları muhalefetle işbirliği içerisinde geçirdik. Önceliğimiz yarım kalan projeler, reformlar ve halkın ihtiyacı olan yasalardır dedik ve bu yönde ilerledik.” diye konuştu.

- “UBP’ye ait olmayan belediyeler dahi bizlere teşekkür ediyor”

Çalışanlarını dahi ödeyemeyecek durumda olan belediyeleri güçlendirmek için önceliği Belediyeler Reformu’na ve Belediyeler Yasası’na vererek Meclis Genel Kurulu’ndan geçirdiklerini hatırlatan Üstel, 28 olan belediye sayısını 18’e indirdiklerini böylece belediyelerin mali sıkıntıdan kurtulduğunu kaydetti ve “UBP’ye ait olmayan belediyeler dahi bizlere teşekkür ediyor. Demek ki doğru yaptık yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Hal Yasası konusunda ise Başbakan Ünal Üstel, bütün siyasi partilerin iktidara geldiğini ancak istikrarı yakalayamadıkları ve cesaret gösteremedikleri için Hal Yasası’nı geçiremediklerini söyledi.

“Biz istikrarı yakaladık ve yüreğimizi ortaya koyduk. Hal Yasası’nda sona gelindi. Önümüzdeki yıl büyük bir eksikliği gidereceğiz” dedi.

Üstel, istikrarla yola devam ederken hem iktidarda hem de istikrarla halka hizmet etmeye devam edeceklerini de vurgulayarak, “Halkımıza istikrar dediğimizde bazı kesimler farklı yönlere çekiyor. 10 yılda yapılanlarla 2 buçuk yılda yapılanları mukayese etsinler. Bizim ortaklarımızla yaptığımız ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı karşısında halkı ezdirmediklerini de söyleyen Üstel, ülkede dengeli bir şekilde gelir dağılımı için düzenlemeler yaptıklarını, gelecek günlerde ihtiyaç duyulan ne varsa yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- “Lefkoşa Çevre Yolu Yonca Kavşağı 2025 Nisan’da bitmiş olacak”

Hayata geçirilen projelere de değinen Başbakan Ünal Üstel, 4 yılda tamamlanması gereken ancak uzun bir süre tamamlanamayan Ercan Havalimanı’nı hükümet olarak ağırlık koyarak anavatan Türkiye’nin de desteği ile açtıklarını kaydetti.

Üstel, Lefkoşa Çevre Yolu’nda yonca kavşağı yapımı için çalışmalara başlandığını ve 2025 Nisan’dan sonra Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa trafiğini rahatlatacak yonca kavşağını bitirmiş olacaklarını söyledi.

Üstel, Türkiye’de meydana gelen asrın depremine de işaret ederek, “Hükümet olarak kimsenin rozetine bakmadan, büyük bir dayanışma ruhuyla acılarımızı paylaştık paylaşmaya devam ediyoruz. Bütün kesimlerin tek yürek olduğu bir zaman aynı zamanda anavatanımızla tek yürek olduk.” dedi.

Ülkedeki enerji sorununu çözmek için bütün gayretleriyle çalıştıklarını ifade eden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile işbirliği içerisinde enerji sorununu çözeceklerini söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde 8 mobil jeneratörden 7’sinin çalıştığını, 5 tane jeneratörün de anavatan Türkiye tarafından hibe edildiğini belirten Üstel, 100 Kilowatt elektrik kurumuna ilave güç ilave ettiklerini kaydetti.

- “2029’a kadar ülkedeki enerji sorununu kökten çözmüş olacağız”

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik gelmesi için protokol yaptıklarını, bu konuda fizibilite raporlarının hazırlanmakta olduğunu, bu raporların ileriki günlerde paylaşılacağını ifade ederek, “2029’a kadar ülkedeki enerji sorununu kökten çözmüş olacağız. Bu konuda da anavatan ile istişare içerisinde ve gerekirse hizmet alımı yaparak yola devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Odası’nın asgari ücret ve hayat pahalılığı ödeneğinin fazla olduğu yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine de Üstel, şunları söyledi:

“Biz halkımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir. Halkın alım gücünü yerlerde süründürmemek adına ve HP artışlarını karşılamak için hükümet elini taşın altına koydu.”

Ülkede bulunan iki deniz limanından hizmetlerin çevrim içi olarak sürdürülmeye başladığını böylece Maliye Bakanlığının gümrükten gelip geçen her şeyi görebildiğini anlatan Üstel, marketlerde denetim yapılması için de Ekonomi Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü anlattı.

Üstel, ülkedeki internet sağlayıcılar ile konsersiyum oluşturduklarını ve yaklaşık 2 yıl içerisinde bütün ülkenin fiber optik kablo ile donatılacağını da söyleyerek, e-devletin de böylece yavaş yavaş çalışmaya başlayacağını ve bürokrasideki hantallığın ortadan kalkacağını belirtti.

- “Seçimler 2027’de yapılacak, o zamana kadar hizmete devam edeceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, seçimlerin 2027’de yapılacağını, o zamana kadar hizmete devam edeceklerini ifade etti.

Ülkede birçok yol projesini bitirdiklerine işaret eden ve Girne’nin batı yollarına mali kaynaklarla inşa ederek yollarda büyük rahatlama sağlandığını söyleyen Üstel, “Şimdi sıra Girne Çatalköy Yolu. Önümüzdeki günlerde ihalesine çıkılacak. Karpaz Zafer Burnu Yolu’nu da önümüzdeki ay ihalesini tamamlayıp daha iyi bir noktaya getireceğiz.” dedi.

İskele Karpaz Yolu’nda yaşanan sıkıntının giderilmesi için de çalışma yürüttüklerini kaydeden Üstel, tüm bunların tamamlanmasının ardından ülke genelinde yollardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

“21 Eylül’de gerçekleştirilecek UBP Kurultay’ında üyenin takdir ettiği ne ise o tecelli olacak” diyen Üstel, Kurultay’da gerek ülkeye gerek dünyaya verecekleri mesajlar olduğunu söyledi.

Yeni yasama yılının başlaması ile bazı yasalara öncelik vereceklerini de anlatan Başbakan Üstel, işverenlerin yabancı işçilerine barınma imkanı sağlayabilmesi adına işçinin asgari ücretinin, KKTC vatandaşı çalışanlardan yüzde 30 daha az olmasını planladıklarını söyledi.

- “Sosyal konutlar için uzun vadeli ve düşük faizli TL cinsinden kredi çıkarılacak”

Sosyal konut ve kırsal kesim arazileri başvuruları ile ilgili olarak ise Başbakan Ünal Üstel, listelerin askıda olduğunu anlattı.

Sosyal konutlar için uzun vadeli ve düşük faizli TL cinsinden kredi çıkarılacağını da söyleyen Üstel, Mal Tazmin Komisyonu’na Rumlar tarafından yapılan başvurular için tazminat ödemelerinin de yapılmakta olduğunu aktardı.

Yabancılara mal satışında ek vergi getirerek Taşınmaz Mal ödemeleri için bir fon oluşturduklarını ve 2021’e kadar başvuruların büyük bir kısmı ödendiğini söyleyen Üstel, aynı şekilde yabacılara mal satışına konan yüzde 8 ek verginin de sosyal konut fonuna aktarılmakta olduğunu söyledi.