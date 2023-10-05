“Büyük bir sosyal konut projemiz var”

Başbakan Ünal Üstel, çimlendirme çalışmaları başlatılan Tepebaşı Futbol Sahasında incelemelerde bulundu, ardından Tepebaşı Muhtarlık binasının açılışını yaptı.

Ünal Üstel, çim saha çalışmalarının gidişatı hakkına bilgilendirildikten sonra basına yaptığı açıklamada, Hükümete gelirken yarım kalan çalışmaları tamamlama ve ihtiyaç duyulan projelere imza atma sözü verdiklerini belirtti, bu projenin de verdikleri sözün bir parçası olduğunu ifade etti.

Gençlerin bölgelerinde kalması için gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade eden Üstel, gençlerin en büyük ihtiyaçlarından birinin de konut olduğunu gördüklerini bunun üzerine Çamlıbel ile bölge köylerdeki gençlere yönelik “büyük bir sosyal konut projeleri” bulunduğunu söyledi.

Kredi imkanı

Gençlerin sosyal konut alabilmesine de yardımcı olmak, sosyal konutların tüm vergilerden muaf tutmak adına yasal düzenlemeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Üstel, “Sosyal konutları ihtiyaç sahiplerine, evi olmayan gençlere vereceğimizi buradan söylüyoruz” dedi.

Düşük faizli ve uzun vadeli kredi

Konut alacak olan gençlere yönelik düşük faizli ve uzun vadeli kredi sunulması üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Üstel, kırsal kesim arsası alan ancak imkansızlıklar yüzünden inşaatını tamamlayamayan veya başlatamayanlar için de paket çalışmaları bulunduğunu da açıkladı.

Üstel, bu çalışmaların gençlere bakış açılarının göstergesi olduğunu söyledi.

Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ise, pek çok bölgede çim sahaların bakımı konusunda sıkıntıların yaşandığını, ancak Belediye sınırları içerisindeki diğer sahalarda olduğu gibi Tepebaşı sahasının bakımı için de Belediye çalışanlarının görevlendirileceğini ifade etti.

Belediye olarak gençlerin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilme adına yeşil alanları bol tutmaya çalıştıklarını ifade eden Ataser, Tepebaşı sahasında gerekli olan elektrik altyapısı ve sulama suyu sağlanması için gerekli desteği vereceklerini de belirtti.

Ataser, amaçlarının Tepebaşı sahasının, oyun parkı, kantin ve yürüyüş yolları ile bütünleştirmek olduğunu da vurguladı.

Çamlıbel sahası yapılacak

Ataser ayrıca, Çamlıbel sahasını da Belediyenin kendi imkanlarıyla çimlendirecekleri sözünü de verdi.

Sahada, Tepebaşı Kulüp Başkanı Erkan Çakır ve Tepebaşı Muhtarı Serhat Keyfiala da söz alarak Başbakan Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Belediye başkanı Fırat Ataser’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kutay

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da, yatırımların UBP’nin gençliğe verdiği desteğin göstergesi olduğunu söyledi.

Muhtarlık binasının açılışı

Başbakan Ünal Üstel Tepebaşı Muhtarlık binasının açılışı öncesi yaptığı konuşmada da Tepebaşı köyüne gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, köylünün en büyük şikayetlerinden birinin de Muhtarlık Binasının olmayışı olduğunu, bunun üzerine muhtarlık binasının yapılacağı sözünü verdiklerini anlattı.

Üstel binanın başbakanlık, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve Eurocoast şirketinin katkılarıyla hizmete açıldığını söyledi.

Tepebaşı Muhtarı Serhat Keyfiala da köyün 40 yıldır muhtarlık binasının bulunmadığını söyledi ve bina için Başbakan, LAÇ Belediyesi ile Eurocost şirket yetkililerine teşekkür etti.