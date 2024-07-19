Üstel : “Sizlerin sayesinde ve Kıbrıs Türk mücahidinin varoluş mücadelesiyle bugünlere geldik”

Başbakan Ünal Üstel, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil başkanlığında 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama Dayanışma ve Kültür Derneği heyetini kabul etti.

Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ülkede bulunan heyeti Başbakanlık Şeref Salonu’nda ağırladı.

Kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel, Barış Harekatı’nın 50. yılında Özgürlük Bayramı’nda beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bugün Filistin’de yaşananları 1950’de 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının yaşadığına işaret etti, Anavatan Türkiye’nin sayesinde adaya barışın getirildiğini kaydetti.

Üstel, dönemin yöneticileri Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın kararları ve istişareleriyle ve Mehmetçik ile Mücahitlerin fedakarlıklarıyla bugünlere gelindiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Dünyadan soyutlanmış, izolasyonlar altında, baskılara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bugün barış kutlamaları yapılırken, diğer tarafta zihniyetin halen daha aynı şekilde devam ettirildiğini söyleyen Üstel, Yunanistan’la imzalanan savunma anlaşmasını hatırlattı.

“Sizlerin sayesinde ve Kıbrıs Türk mücahidinin yaptığı fedakarca varoluş mücadelesiyle bugünlere geldik.” diyen Üstel, gururlu ve inançlı olduklarını vurguladı.

- Evcil: “Korkarak geldiğimiz yerlere bugün gülerek gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil de, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler olarak Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılabilmek için dernek kurduklarını kaydetti.

Tümgeneral Evcil, Barış Harekatı sürecinde yaşananları aktardı, o zamanlar korkarak, mermi yiyerek geldikleri yerlere bugün gülerek gelebilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bugünlere gelebilmenin ve 50. yıl dönümünü görebilmenin müstesna bir olay olduğunu söyleyen Evcil, “1974'e kadar Kıbrıs'la yattık, Kıbrıs'la kalktık. Çok şükür sonunda başarıyı elde ettik.” dedi, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.