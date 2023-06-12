Üstel, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile gerçekleştirdikleri basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüme, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelere ve yeni yatırımlara vermiş olduğu tam destek ülkemizin gücüne güç katmıştır. Sayın Erdoğan’ın konuşmasında ülkemiz adına ortaya koyduğumuz tüm vizyon ve projeler destek bulmuştur. KKTC Başbakanı olarak kendisine halkım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Üstel, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Yeni havalimanımızın 20 Temmuz’da açılacağının müjdesinin verilmesi, Türkiye’den çift yönlü kablo ile elektrik getirilmesi projesinin çok kısa bir süre içerisinde başlatılacağının teyit edilmesi, 500 yataklı yeni Lefkoşa Hastanesi'nin temelinin atılacak olması, yol projelerine, sosyal konut projelerine ve su projelerine sağlanacak destekler, Kıbrıs Türk halkının ve ülkemizin daha güzel yarınları için atılmış önemli bir adımdır.

Sayın Erdoğan ile yapmış olduğumuz görüşmede son derece önemli konuları ele aldık. Yapıcı, sonuç odaklı ve samimi bir görüşme oldu. Türkiye ilişkileri bizler için çok önemlidir. Türkiye’nin Kıbrıs’a verdiği destek ve verdiği güç, halkımız ve devletimiz için yaşamsaldır. Biz bu ilişkileri karşılıklı saygı, sevgi ve güven çerçevesinde geliştirmeyi başarmış insanlarız. İlişkilerimizi daha da güçlendirerek işbirliğimizi geliştireceğimize ve Türkiye’nin güçlü desteği ile çok daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği samimi destek bizleri son derece mutlu etmiştir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, havalimanındaki uğurlama törenine katılarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek iyi yolculuklar diledi.