“Basının da temmuzda açıklanacak ekonomik pakete dahil edilmesiyle ilgili çalışma yapılacak”

Akar: “ Kıbrıs Türk medyasının freni patlamış araba gibi… İsteyenin istediğini yazabildiği, isteyenin istediğine küfredebildiği bir medya yaratıldı”

Başbakan Ünal Üstel, önümüzdeki günlerde oluşturacakları komitede medyanın sorunlarını ele alacaklarını, basının da temmuz ayında açıklanacak ekonomik pakete dahil edilmesiyle ilgili çalışma yapılacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Medyanın sorunlarının konuşulduğu kabulde Başbakan bazı kararları da açıkladı.

Kabulde ilk sözü Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar alarak, yeni yönetimin ilk ziyareti Başbakan’a gerçekleştirdiğini söyledi.

-Akar: “Doğru siyaset için doğru medya lazım”

Ülkenin birçok açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, medyanın tarihin en kötü dönemini yaşadığını kaydeden Akar, Kıbrıs Türk medyasını “freni patlamış arabaya” benzetti.

Sektörün sorununun sadece ekonomi olmadığını ifade eden Akar, denetimsizlik ve sistemsizlikten söz ederek, “İsteyenin istediğini yazabildiği, isteyenin istediğine küfredebildiği bir medya yaratıldı. Çok ciddi iddialar var, zarf alarak yayın yapan, haber yapan, çamur atan ya da öven yayınlar var… ” dedi.

Bir ülkede doğru, güvenilir medya olmazsa siyasetin de doğru gidemeyeceğini, düzelmeyeceğini kaydeden Akar, “Doğru siyaset için doğru medya lazım. Şu anda böyle bir medyanın varlığından söz edemem. İşini tam yapanlar, gece gündüz çalışanlar var ama yeterli değil” şeklinde konuştu.

İnternet gazetelerinin de ulusal medya gibi kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Reşat Akar, “Bir milyon 200 bin nüfuslu Güney Kıbrıs’ta 4 gazete var. Bizdekilerin sayısını kimse bilemiyor. Basılmayan 10’larca gazete var. İnternet gazeteciliği yapılacaksa bunların da kayıt altına alınması ve denetlenmesi lazım aksi halde bu mesleği doğru dürüst yürütenlere büyük haksızlık yapılmış olur” şeklinde konuştu.

-“Bu şartlarda televizyon yayıncılığı yapmak da zor”

KKTC’de 400 küsur gazeteci olduğundan söz edildiğini ancak haber yazacak muhabir bulamadıklarını söyleyen Akar, yetişmiş gazetecilerin devlet bünyelerine geçtiğini, gazetelerin içlerinin boşaldığını dile getirdi.

Televizyon yayıncılığı konusunda da konuşan Akar, ulusal televizyon kanallarının Türksat uydu ücretleri için aylık 10 bin dolar ödediğini kaydederek, Türkiye’nin bu rakamları aşağıya indirmesini beklediklerini ancak bunun olmadığını söyleyerek, “Bu şartlarda televizyon yayıncılığı yapmak da zor” dedi.

Yardımdan yana olduklarını, ancak her isteyene yardım yapılmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Akar, profesyonel olarak bu işi yapan medya kuruluşlarının birtakım şartlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

-“Tünelin ucunda ışık göremiyorum”

Medya profesyonelleri desteklenmezse sektörün başka yönlere kayabileceğini de söyleyen Akar, "Biz direniyoruz ama ben tünelin ucunda ışık göremiyorum” dedi.

Reklamlarla ilgili konuşan; ülkede faaliyet gösteren Türkiye bankalarının, Türkiye firmalarının ve GSM operatörlerinin Kıbrıs Türk basınına reklam vermediğini söyleyen Akar, ekonomik zorlukların medyanın bir yerlere bağımlı olmasına neden olduğunu belirtti.

Akar, hükümetin medyayla ilgili önlem alma gündemi olursa Başbakan’la yeniden bir araya gelmeye hazır olduklarını da söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni görevinde başarı dileyerek, cemiyet başkanı Reşat Akar’ın çok değerli ve başarılı bir gazeteci olduğunu söyledi.

Medyanın ülkelerin vitrini olduğunu, hükümetin medyaya önem verdiğini vurgulayan Üstel, önümüzdeki günlerde komite oluşturularak medyanın sorunlarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Yayın Yüksek Kurulu Yasası’nın tüzüklerinin hazırlandığını kaydeden Üstel, yasada varsa eksik yönler bunu gazetecilerle tadil etmeye hazır olduklarını söyledi.

Tüm kurum kuruluşlar ve paydaşlarla konuşarak, talepleri değerlendirdiklerini ve yola ona göre çıktıklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde ilkini açıkladıkları ekonomik paketin ikincisini de temmuzda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Üstel, medyada prim desteğinin nasıl verilebileceğiyle ilgili çalışma yapılacağını, ikinci pakete bunun da dahil edileceğini ifade ederek, hükümetin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hükümetin istikrarın devamı, ekonominin ve sosyal hayatın ayağa kalması için çalıştığını belirten Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye ile üst düzeyde temas ve iyi ilişkilerle büyük projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye ziyaretlerine değinen Üstel, çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Ercan’da deneme uçuşlarına 10 Temmuz’da başlanacağını kaydetti. Üstel, resmi açılışın 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacaklarını hatırlattı.

Enerji konusunda yeni bir dönem başlatacaklarını kaydeden Üstel, su projesine işaret ederek, Güzelyurt ovasına su verileceğini, Mesarya ovasında sulu tarıma geçilebilmesi çalışmalarının da başladığını, ihaleye çıkıldığını söyledi.

Üstel, ikinci bir su borusuna daha ihtiyaç olabileceğini kaydederek, sudaki gibi enerjide de kafa karıştıran yanlış söylemlerde bulunanlar olduğunu belirtti.

Üstel, “Biz doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz, halkımızın menfaati neyse o doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

-Bayram tatili 6 gün oldu... Emekliler ve kamu çalışanları cuma günü ödeniyor

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, salıya denk gelen arife gününün, kamu çalışanlarına idari tatil verileceğini açıkladı.

Üstel, emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarının cuma günü ödeneceğini de kaydetti.

Başbakan Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin pazartesi günü son toplantısını gerçekleştireceğini de belirtti.