“Önümüzdeki 3 yıllık sürede en önemli alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız”

“İstikrarla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin büyük desteğiyle yeni projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Önümüzdeki 3 yıllık sürede en önemli alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. İstikrarla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyaretini değerlendirerek, açıklamalarda bulundu.

-"KKTC’yi hak ettiği yere getirme" vurgusu...

Yılmaz’la birlikte katıldığı her etkinlikte “KKTC’yi hak ettiği yer getirmek” söylemi üzerinde durduklarını kaydeden Başbakan Üstel, “Bunu istikrarlı hükümetimiz ve Anavatanımızın güçlü desteğiyle yapacağız. KKTC'yi dünya ile buluşturmak gibi büyük bir hedefimiz var” dedi.

Üstel, siyaseten yürütülen ortak çalışmaların yanında, ülkenin büyük alt yapı sorunlarını da çözerek, sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Su, yeni havalimanı ve elektrik gibi büyük projeleri Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte teker teker hayata geçirdiklerini belirten Başbakan, “İktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına uygun olarak, karayolları, hastaneler, okullar ve sosyal konutlarla ilgili projeleri de hayata geçireceğiz” dedi.

-“Önümüzdeki 3 yıllık sürede en önemli alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye’nin tarihten gelen sarsılmaz bağları ve yıkılmaz gönül köprüleri olduğunu söyleyen Ünal Üstel, “İnanıyorum ki önümüzdeki 3 yıllık sürede KKTC'nin en önemli alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Hükümetimiz bu projeleri tamamlamak adına istikrarla ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir” dedi.

-“Yeni projeleri de hayata geçireceğiz...KKTC - Türkiye ilişkileri finansal değil yaşamsaldır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ekonomiden, alt yapı yatırımlarına, sanayiden, ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan, turizme, sağlıktan, eğitime pek çok konuyu görüştüklerini kaydeden Üstel, “Anavatan Türkiye'nin büyük katkıları ile çok hızlı şekilde, yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Bu cümleyi önemi yüzünden sıklıkla tekrarlamakta fayda görüyorum. Ve altını çizerek söylüyorum. KKTC- Türkiye ilişkileri finansal değil yaşamsaldır” diye konuştu.

-“İkili temaslarımızın önemi her geçen gün daha da artıyor”

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs’ın önemini kat be kat artırdığını vurgulayan Üstel, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirmek isteyenler, adeta pusuda beklemektedirler. Biz bu farkındayız. Türkiye ile tam bir uyum içerisinde, gerek KKTC'nin dünyaya tanıtılması, gerekse ortak vatanımız olan Mavi Vatanımız üzerindeki ortak çıkarlarımızın korunması adına işbirliğimizi en üst seviyede yürütmekteyiz. Bu yüzden ikili temaslarımızın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Her ziyaret, dünyaya et ve tırnak gibi ayrılmaz olduğumuzu ve tek millet iki devlet olarak yolumuza devam ettiğimizin mesajını da net şekilde vermektedir.

İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılının aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olması için hep birlikte elimizden gelen tüm çabayı ve çalışmayı ortaya koymaktayız.”

-“Büyük hayaller kurmak ve büyük projelere imza atmak lazım”

Yeni tamamlanan tarımsal sulama projesinin başlamasıyla ülke tarımında ciddi gelişmeler yaşanacağını belirten Başbakan Üstel, şunları da kaydetti:

“Açılan yeni havalimanımızla gelen turist sayısı ciddi şekilde artacak, ülke turizmi yeni bir gelişim ivmesine girecek. Enterkonnekte sistemle kesintisiz ve kaliteli enerjiye ulaşmamızla birlikte, üretimde, sanayide, ticarette ve sosyal yaşamda önemli gelişimler olacak. Atılan her adım, ortaya konan her büyük proje ülkenin değerine değer katarken, sağladığı katma değerle pek çok sektörün de yeniden canlanmasını sağlıyor.

O yüzden büyük hayaller kurmak ve büyük projelere imza atmak lazım. Bu büyük projelere her zaman karşı çıkanlar olacaktır ancak biz yolumuza kararlılıkla, cesaretle ve Türkiye'nin büyük katkıları ile devam edeceğiz.”

- Erdoğan ve Yılmaz’a teşekkür

Üstel, her koşulda, tartışmasız ve şartsız şekilde Kıbrıs Türk halkının yanında durduğunu ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz olmak üzere tüm Anavatan Türkiye hükümetlerine teşekkür etti.