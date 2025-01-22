Üstel, muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikten sonra önce muhtarların ihtiyaçlarını belirleyip, sonra harekete geçtiklerini vurgulayarak, “Muhtarlarımızı yalnız bırakmadık, onlar için de yatırım yaptık” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, MAKS projesi, e-Devlete entegre etmek amacıyla muhtarların binaları, bilgisayar ve tüm eksiklerinin tamamlanma süreci ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Başbakan Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan otel yangınını hatırlatarak, “Büyük bir hüzün yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen yangın sonucunda birçok insanımızı maalesef kaybettik. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere sabırlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun dileklerimi iletirim” dedi.

Muhtarlarla bir araya gelerek, bir kez daha istişarede bulunmak istediklerini ifade eden Üstel, şöyle konuştu:

“Muhtarlarımızın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde ayrı bir yeri, halkın da onlara ayrı bir sevgisi vardır. Muhtarlarımız 1974 öncesi yani varoluş mücadelemizde köylerimizin en yetkilileri, mülki idari amirleriydiler. O dönemde muhtarlarımız halkımıza önderlik yapıp, mücadelemizin başını çekiyordu.”

Muhtarların görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için 6 Nisan 2009 yılında hayata geçirilen yasaya işaret eden Üstel, “2009 yılında muhtarlarımız için ilk yasa yapıldı ve maaşlarında iyileştirmeler oldu. O tarihten bugüne kadar kurulan kısa süreli hükümetlerden kaynaklı muhtarlarımız için gerekli yatırım yapılamadı" ifadelerini kullandı.

-“Önce ihtiyaçları belirledik, sonra harekete geçtik”

Hükümete geldikten sonra öncelikle muhtarların ihtiyaçlarını belirlediklerini sonra da harekete geçtiklerini vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Muhtarlarımızın önce maaşlarında iyileştirme yaparak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar maaş almalarını sağladık. Daha önceki hükümetler mevcut muhtarlık binalarının tamiratı ile ilgili çalışmalara başlamış fakat sonuca ulaşamamışlardı. Bizler anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de desteği ile birçok muhtarımızın mevcut binalarında iyileştirmeler yaptık, sorunlarını giderdik. Muhtarlık binaları olmayan muhtarımıza ise konteyner ofislerini teslim ettik. Ofis ihtiyacı olan muhtarlarımıza sırasıyla birer birer ofislerini teslim etmeye devam edecek, ofislerin alt yapılarını da tamamlamayacağız.”