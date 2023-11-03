Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bu yıl Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 10’uncu Zirvesi’nde yaptığı konuşma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu.

Üstel, “Her platformda KKTC’nin dünyadan izole edilmesi için gayret sergileyenler, bu güçlü mesajlar sayesinde emellerine asla ulaşamayacak ve Kıbrıs Türk halkı dünya ile kucaklaşma yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir” dedi.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Semerkant Zirvesi’nde tarihi bir kararla ve oy birliği ile gözlemci üye statüsü verilen KKTC’yi, Astana’daki zirvede yaptığı konuşmada, “büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak niteleyen, gözlemci üye statüsüne uygun olarak bundan böyle yapılacak tüm toplantılarda görmeyi arzuladıklarını açık bir dille ortaya koyan ve liderleri bu konuda dirayetli bir duruş sergilemeye” davet eden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği bu destekten dolayı şükranlarını sundu.

Üstel ayrıca, zirve öncesi yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında, “Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız” diyerek, KKTC’ye destek çağrısında bulunan TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da teşekkürlerini sundu.

Başbakan Üstel, “İnanıyorum ki, her platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyadan izole edilmesi için gayret sergileyenler, bu güçlü mesajlar sayesinde emellerine asla ulaşamayacak ve Kıbrıs Türk halkı dünya ile kucaklaşma yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir” dedi.