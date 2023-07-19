“Yeni Ercan’la dünyadaki havalimanlarıyla yarışacak bir havalimanına kavuştuğumuz için mutluyuz”

Başbakan Ünal Üstel, yarın, “ikinci asrın projesi” diye nitelediği yeni Ercan Havalimanı açılışının yapılmasıyla, Kıbrıs Türk halkının barışa ve özgürlüğe kavuştuğu günün yıl dönümünde ulaşımda da özgürlüğe ulaşacağını söyledi.

Üstel, “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşudur” diye konuştu.

Başbakan Üstel, BRT’de yayımlanan “Burası Önemli” programına konuk oldu, gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’den borularla su getirilmesi projesinin asrın projesi olduğunu, ikinci asrın projesinin yeni Ercan Havalimanı, üçüncüsünün de dün imzasını attıkları Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki KKTC ziyaretinde elektrikle ilgili müjde vereceklerini söyledi.

Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye ile arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletler arası mutabakat metninin imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendiren Başbakan, KKTC’nin kurulduğu yıldan bu yana bir çok metine giren projeyi KKTC’nin 40’ıncı yılının kutlanacağı bu dönemde gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üstel, “1 yıllık fizibilite raporları çalışılacak ve ardından da kablo ile elektrik 3-4 sene içinde gelecek. Böylece ülkenin bu yönde yaşadığı sıkıntılar son bulacak” dedi.

Atılan imzanın sadece tarihi değil stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Kıbrıs Cumhuriyeti de İsrail ve Yunanistan ile bu yönde bir anlaşma ama kendilerinin imzaladığı anlaşmanın daha rantabl olduğunun ortada olduğunu” ifade etti.

-“20 Temmuz Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşudur”

20 Temmuz kutlamalarının Kıbrıs Türkleri için ve kendisi için çok anlam ifade ettiğini vurgulayan Başbakan Üstel “20 Temmuz Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşudur” dedi.

Üstel, 15 Temmuz 1974’teki darbeye işaret eden ve bu sırada 2 bin Kıbrıslı Rum’un darbeciler tarafından öldürüldüğünü kaydederek, Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahalesiyle hem Kıbrıslı Türklere barış ve özgürlüğü hem de Rumların canlarını kurtardığını anlattı.

1974 anılarını da paylaşan Başbakan Üstel, o dönemde kendi köyünde yaşanan çatışmaları ve nasıl gazi düştüğünü de anlattı.

-“Ayağımdan yaralandım, hayatım babam sayesinde kurtuldu”

Ünal Üstel, Baf’ın Yeşilova köyüne yapılan Rum saldırısı sırasında ayağından yaralandığını, köyde şehitler verdiklerini, kendisinin babası sayesinde hayatının kurtulduğunu, Kızılhaç’la önce Lefkoşa’ya ardından Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü, ardından da tedavi için İstanbul Çapa Tıp Fakültesine gönderildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, “20 Temmuz bizim için çok heyecan verici ve anlamlıdır. Yeni Ercan Havalimanı’nı açmak bizim için büyük onurdur. Ülkemizin dünyaya açılan modern kapısıdır” diye konuştu.

-Erdoğan yarın 200 kişilik heyetle geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 200 kişilik heyetle Körfez turundan direkt Ercan’a geleceğini ve havalimanının açılışını yapacağını kaydeden Üstel, yeni havalimanının ekonomiye ve turizme ivme katacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, yarından sonra tüm uçuşların yeni Ercan Havalimanı’ndan yapılacağını kaydederek şu andaki Ercan ile yeni Ercan kıyaslaması yaparak bazı rakamlar paylaştı.

Eski Ercan’ın 800 bin, yenisinin 8 milyon yolcu kapasiteli olduğunu belirten Üstel’in verdiği bilgiye göre, yeni Ercan Havalimanı 450 milyon Euro’ya mal oldu.

4 olan yolcu çıkış kapısı Yeni Ercan Havalimanı’nda 13’e; bagaj alım yeri 3’ten 5’e yükseltildi.

Eskisinde 11 iken yenisinde 30 uçağın park edebileceği Ercan Havalimanı’nda 9 da körük yapıldı.

2 bin 750 metre olan pist uzunluğu da yeni havalimanında 3 bin 45 metreye çıktı. Yeni Ercan’da 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkı hizmet verecek.

Başbakan Ünal Üstel, tamamen modern bir havalimanı yapıldığını kaydederek, bagajlarda da dijital sisteme geçileceğini, bunun özellikle İngiltere yolcuları için önem taşıdığını, yolcuların uçaktan inip beklemesi uygulamasının kaldırılması için de İngiltere nezdinde hukuki girişim yapacaklarını açıkladı.

Üstel, “Yeni Ercan’a, dünyadaki havalimanlarıyla yarışacak bir havalimanına kavuştuğumuz için mutluyuz. Özel bir günde açılışını yapacağız. Kıbrıs Türkü barışa ve özgürlüğüne kavuştuğu günün yıl dönümünde ulaşımda da özgürlüğe kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, ülkeye yeni havayolu şirketlerinin gelmesini de teşvik edeceklerini ifade ederek “Gelmeleri için hiçbir sıkıntı yoktur. Önlerini açmak için gerekeni yapacağız” dedi.