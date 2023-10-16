“Cumhurbaşkanı Aliyev’in söylemiyle süreç bambaşka bir aşamaya taşındı…”

"Azerbaycan'da bir devlete yaraşır şekilde en üst seviyede ağırlandık ve uğurlandık"

“İsrail ve Filistin’de yaşananları hayretle izliyoruz, savaşı hiçbir zaman onaylamadık, onaylamıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na girişiyle birlikte başlayan diplomatik hareketliliğin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, Türk Devletlerinde ve Azerbaycan'da artık dalgalanacaktır.” söylemiyle bambaşka bir aşamaya taşındığını vurguladı.

Üstel, Azerbaycan'da "bir devlete yaraşır şekilde en üst seviyede ağırlandık ve uğurlandıklarını" kaydederek "Kıbrıs Türk halkı artık dünyada hak ettiği yeri almaya hazırdır ve bunu açıkça talep etmektedir.” dedi..

Başbakan Üstel, İsrail ve Filistin’de yaşananları hayretle izlediklerini de dile getirerek, savaşı hiçbir zaman onaylamadıklarını vurguladı.

-Azerbaycan temasları basın toplantısıyla anlatıldı

Başbakan Ünal Üstel ve Azerbaycan ziyaretine katılan KKTC heyetinin temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla, Cumhurbaşkanı, Turizm Bakanlığı ve sektöre temsilciliklerinin organize ettiği Azerbaycan gezisinde yapılan temasları aktardı.

-“Savaşı hiçbir zaman onaylamadık, onaylamıyoruz….”

Başbakan Üstel konuşmasının başında, İsrail ve Filistin’de yaşananları hayretle izlediklerini dile getirdi.

“Savaşı hiçbir zaman onaylamadık, onaylamıyoruz.” diyen Üstel, savaşın çok kötü noktaya geldiğini ve sivil, çocuk, kadın ve hiçbir suçu günahı olmayan insanların bu savaş esnasında hayatlarını kaybettiklerini gördüklerini kaydetti.

Barışın bir an önce gelmesini ve savaşın durmasını temenni eden Üstel, kan akmamasını ve barış gelmesini istediklerini dile getirdi.

Dünyaya bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük girişimleri olduğunu fakat geri kalan devletlerin seslerinin henüz çıkmamasından üzüntü duyduklarını söyleyen Üstel, barışın gelmesi için herkesin daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, diplomatik girişimler ve dış dünyaya açılma konularında, son derece önemli günlerden geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, Türkiye ile ortaya koydukları yeni dış politika vizyonunun 3 yıldır ciddi açılımları da beraberinde getirdiğini dile getiren, “Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni vizyona paralel olarak BM Genel Kurulu'nda iki sene üst üste yaptığı 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsü ile yer alması, ülkemizin yeni dış politik vizyonunun ortaya çıkardığı, somut göstergeleri olarak karşımızda durmaktadırlar.” dedi.

-"Cumhurbaşkanı Aliyev’in söylemiyle süreç bambaşka bir aşamaya taşındı…"

Türk Devletleri Teşkilatı'na girişleriyle birlikte başlayan diplomatik hareketliliğin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, Türk Devletlerinde ve Azerbaycan'da artık dalgalanacaktır” söylemiyle bambaşka bir aşamaya taşındığına dikkat çeken Üstel, “İşte bugün, bu söze uygun olarak bayrağımızı Azerbaycan topraklarında nasıl dalgalandırdığımızı, neler yaşadığımızı ve hangi temaslarda bulunduğumuzu sizlere anlatmak için buradayız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Başbakanlığımızın ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım etkinliğine tarihte görülmemiş, geniş bir heyetle katıldık.” ifadelerini kullandı.

-"Sivil toplum kuruluşları kendi masraflarını karşıladı….Devletten tek kuruş talep edilmedi"

Sivil toplum kuruluşlarının Azerbaycan ziyaretini önemli ve özel gördüklerini dile getiren Üstel, “Devletimizden tek bir kuruş talep etmeden, kendi yol ve konaklama masraflarını karşılayarak bu etkinliğe katılmışlardır. Bu noktada kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bildiğiniz üzere geçen Perşembe Azerbaycan'a gitmek için yola çıktık. Uçağımızın Azerbaycan'a inişinden ayrılacağımız güne kadar, gördüğümüz saygı, sevgi ve hürmet en üst seviyede olmuştur. Bir devlete yaraşır şekilde en üst seviyede ağırlandık ve uğurlandık.

Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız adına son derece önemli bir ilk adımdır.” diyen Üstel, ziyaretlerinin ilk günündeki gala gecesine, Azerbaycanlı kardeşlerinden bakan, bakan yardımcısı, Milletvekili seviyesinde katılımlar olduğunu kaydetti.

-"Etkinliğe büyük ilgi gösterildi…"

Azerbaycan'ın önemli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Azerbaycan basınının da etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Üstel, “Orada can Azerbaycanlı kardeşlerimizle kucaklaştık. Kıbrıs Türk halkının selamlarını kendilerine ulaştırdık.” diye konuştu.

-"3 devlet tek millet…"

"3 devlet tek millet" söyleminin sadece bir slogan olmadığını vurgulayan Üstel, “Oraya katılan herkes gözleriyle görmüştür. Azerbaycan'la asırlar önce kurulan gönül köprümüz ne yazıktır ki çok uzun zamandır kullanılmamıştır. İşte biz bu ziyaretle, o köprüleri yeniden kullanmaya başladık ve karşılıklı şekilde kullanmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın resmi bir kişi kabul edilmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesinin son derece önemli ve tarihi bir olay olduğuna vurgu yapan Üstel, “Görüşmede, Sayın Aliyev'in, Kıbrıslı Türklerle, kültürel, siyasi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi yönünde adımlar atılacağına yönelik yaptığı açıklama sadece bir temenniden ibaret değildir. Gerçektir.” dedi.

Bu temasların sonucunda, gerek kültürel, gerek ekonomik gerekse diplomatik ilişkilerin hızla gelişeceğini ve Kıbrıs Türk halkının, dünya ile kucaklaşma yolunda, Anavatan Türkiye’den sonraki ilk adımını Azerbaycan'la atacağını dile getiren Üstel, "Aliyev görüşmesi sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar tarafından düzenlenen basın toplantısında kendisine Başbakan olarak ben de eşlik ettim. Bu hükümetimizin Cumhurbaşkanımıza açık desteği olarak görülmelidir.” ifadelerini kullandı.

-"Cumhurbaşkanı Tatar tüm dünyaya seslendi"

Oraya gelen onlarca basın mensubu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dünyaya seslendiğini dile getiren Üstel, “Bu da son derece önemli ve tarihi bir olay olmuştur. Söylemimiz ortaktır, nettir, açıktır. Kıbrıs Türk halkı artık dünyada hak ettiği yeri almaya hazırdır ve bunu açıkça talep etmektedir.” dedi.

Azerbaycan ziyareti süresince, KKTC Başbakanı olarak önemli temaslar gerçekleştirme fırsatı bulduğunu dile getiren Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“Azerbaycan'ın iki bakanı ile gerçekleştirdiğim temaslarda son derece önemli konuları ele aldık. Özellikle Milli Eğitim Bakanı ile temaslarımızda, üniversitelerimizin iş birliğini, kültürel ve sportif alanlarda geliştirebileceğimiz ilişkileri ele aldık. Kendilerini ülkemize davet ettik. İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte bu temaslarımızı ülkemizde de gerçekleştirme fırsatı bulacağız. İnanıyorum ki yaşanacak gelişmelerin ardından, Azerbaycanlı gençlerle ülkemizin gençleri hem üniversitelerde hem de sportif müsabakalarda artık bir araya gelebileceklerdir.”

-15 Kasım'a davet

Bakanların yanında, ülkenin iktidar partisinin en üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri ile de bir araya geldiğini ve görüşmeler yapıldığını dile getiren Üstel, “Siyasal anlamda ortaya koyabileceğimiz iş birliklerini ve iki ülkenin önündeki gelecek fırsatların konuştuk. Bunların gerçekleşmesi için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğu açıktır. Ne mutluyum ki, ihtiyaç duyulan bu güçlü irade hem bizde var hem de Azerbaycan'ı yöneten Yeni Azerbaycan Partisi'nde var. Dolayısıyla gelecekten son derece umutluyum. Kendilerini çok yakında kutlayacağımız 15 Kasım törenlerimize de davet ettim. İnanıyorum ki Cumhuriyet coşkusunu bundan böyle hem Türkiye'den gelen kardeşlerimizle hem de Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız.” dedi.

-"Önemli deneyimler kazandık…"

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ziyaretinin uluslararası bir temas olarak da kendilerine önemli deneyimler kazandırdığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Ekonomik örgütlerimiz, üniversitelerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız özetle, heyette yer alan herkes, bu ziyareti kazanımlarla tamamlamıştır.

Azerbaycan, turizmimiz, üniversitelerimiz, sanayimiz, iş dünyamız ve inşaat sektörümüz adına fırsatlarla dolu bir ülke. Azerbaycan'la yeniden kurulan gönül köprülerimizi, ulaşım alanındaki sorunlarımızı çözerek pekiştirmeliyiz.

Eğer bunu gerçekleştirirsek, buradan her iki ülke de kazanım sağlayacaktır. İlişkilerimiz bambaşka bir boyuta taşınacaktır. Temaslarımızda hep bunları anlattık. Mevlana'nın meşhur bir sözü vardır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır diye...

Biz Azerbaycan'da ikisini birden başardık. Hem aynı dili konuştuk, hem aynı duyguları paylaştık.

Dolayısı ile can kardeşlerimizle konuştuğumuz pek çok konuda hem birbirimizi anladık hem anlaştık. Birbirimizi anlayabiliyoruz çünkü; Aynı milletin evlatlarıyız. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de esareti reddettiler, biz de reddettik.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, vatan uğruna çok cefalar çektiler biz de çektik, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bugünlere gelene kadar çok ağır bedeller ödediler, biz de ödedik. Dolayısı ile devlet sahibi olmanın ve bunu yaşatmanın ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Birbirimize sahip çıkmazsak kimselerin bize sahip çıkmayacağını da biliyoruz. Son yüzyılda kurulan 3 Türk devletiyiz. Bir olursak, birlik olursak, önümüzdeki yüzyıl da bizim olur.”

-"Son derece önemli temaslar yapıldı"

Üstel, kendilerinin ve heyetin temaslarının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bunu asla laf olsun diye söylemiyorum. Zaten birazdan heyetimizde olan arkadaşlarımız size kendi izlenimlerini aktaracaklardır. Üniversitelerimizin kendi aralarında bir işbirliği yapma kararlılıklarını duyurmaları son derece önemlidir. Turizmcilerimizin ve inşaat sektörümüzün Azerbaycanlı muhatapları ile ekonomik iş birliğini geliştirme çalışmaları başlatmaları son derece önemlidir. Kadın girişimcilerimizin, iş dünyamızın, Azerbaycanlı girişimcilerle bir araya gelmeleri, Azerbaycan Türk İşadamları Birliği (ATİB ) temasları da son derece önemlidir. Ticaret Odamızın, Sanayi Odamızın üyelerinin gerçekleştirdiği ve daha ilk ziyarette anlaşma ile sonuçlanan temaslar önemlidir. Siyasal partilerimizin, Azerbaycan siyaseti ile geliştirdikleri diyaloglar da son derece önemlidir. Bunlar artırılarak sürdürülmelidir. Hükümet olarak Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılacak her adımın hükümet olarak arkasında duracağımızın burada sözünü veriyorum.”

Başbakan Üstel, Azerbaycan ziyareti çerçevesinde, Kıbrıs'ı tanıtan, kültürü tanıtan sergi ve gösterilere de tanıklık ettiklerini dile getirerek halk dansları grubuna, fotoğraf sanatçılarına ve etkinliklerle herkesi sesiyle büyülediğini belirttiği ses sanatçısı Begüm'e teşekkür etti.

Üstel,"Ziyaretimiz süresince, duygularımızın yükseldiği anlar da yaşadık. Azerbaycan Ulu Önderi Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ettik. Azerbaycanlı şehit kardeşlerimizin yattığı şehitliği ziyaret ettik. Vatan toprakları için omuz omuza savaşarak hayatlarını kaybeden Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Çok kısa bir süre önce yaşamını genç yaşta yitiren, Azerbaycan Milletvekili, Türk dostu, Kıbrıs Türk Halkının haklı davasına savunuculuk etmiş Ganire Paşayeva kardeşimizin mezarını da ziyaret ettik. Dualarımız yanlarında olsun. Aziz hatıralarının önünde bir kez daha eğiliyorum.” dedi.

Azerbaycan ziyaretinde, ataların geldiği coğrafya ile yeniden bağların güçlenmesi adına son derece önemli olduğunu dile getiren Üstel sözlerini şöyle tamamladı:

“Azerbaycan ziyareti, kardeşliğin sadece söylemde kalmadığı, kardeşlik duygularının somut olarak tescil edildiği bir ziyaret olmuştur. Yeni bir gelecek bizi bekliyor. Yüzümüzü dünyaya döndük. Dünya ile buluşuyor, kendimizi anlatıyoruz. Bu konudaki en büyük gücümüz haklı davamızdır. Bu konudaki en büyük desteğimiz Anavatanın desteğidir. Haksızlıklar altında, ambargolar altında ezilen bir halk olmaktan çıkıp, dünyada hak ettiği yeri alan bir halk olma talebini ortaya koyuyoruz ve bunu başaracağız. Buna yürekten inanıyorum."

Üstel, Azerbaycan ziyareti ve temaslarının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere, tüm Azerbaycan yetkililerine, bakanlara, milletvekillerine kendilerine gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel, "Bizim dünya kapılarını aralamamızın en önemli mimarı her platformda Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyuran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ülkemizi Azerbaycan'da onurla temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza hükümetimiz ve halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Üstel ayrıca, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'ya ve elçilik ekibine, Turizm Bakanı'na, ekibine ve Kültür Dairesi'nei, KKTC- Azerbaycan Dostluk Grubu'na, Azerbaycan Türk İş İnsanlarına, Azerbaycan medyasına, Türk medyasına ve Kıbrıs Türk medyasına, mihmandarlara ve kendilerini hiç yalnız bırakmayan tüm dost ve kardelerine de teşekkürlerini ifade etti.

-Özyalçın

Basın toplantısında, Azerbaycan heyetinde yer alan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Yaprak Özyalçın, 10 kişilik bir heyetle katıldıkları bu ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın hem kardeşlik bağı hem de Doğuda kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülke olması nedeniyle önemli olduğunu belirten Özyalçın, kadın örgütleriyle ve kadın milletvekilleriyle görüştüklerini anlattı.

Özyalçın, hem ticari açıdan hem de kadını geliştirme projeleri bakımından olanakları görüşme şansı bulduklarını söyledi.

-Çağıner

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Azerbaycan ziyaretinde devlet statüsünde karşılandıklarını ifade ederek bu duyguyu yaşamalarına vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Bu seyahatte olmak bizler için bir onurdu” diyen Çağıner, devlet statüsünde davranılmasının önemine işaret etti.

KKTC’nin yüzünü kendisini istemeyen, yok sayanlara değil, kabul eden devletlere dönmesi gerektiğini ifade eden Çağıner, KKTC’nin tanınma yolunda ilerlediğini ve bu adımların arkasının geleceğini vurguladı.

-Gürcafer

Azerbaycan’a daha önce de ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Ama ilk kez ciddi bir netice alabileceğimizi hissettik” dedi.

Gürcafer, geçmişte tanınma konusu nedeniyle engeller yaşadıklarını ancak bu kez farklı bir durumla karşılaştıklarını kaydetti.

“Bu Kıbrıs Türkünün varlığına hizmet eden önemli bir siyasi başarıdır” diyen Gürcafer, bu ivmeyi devam ettirmek için hükümete önemli görevler düştüğünü ifade etti. Gürcafer Azerbaycan’ın inşaat sektörü açısından önemli potansiyele sahip olduğunu da vurguladı.

-Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Azerbaycan ziyaretinin, “bugüne kadar yapılan ilk ciddi, resmi ve verimli gezi” olduğunu söyleyerek, siyasi ziyaretlerin ticaretle taçlandırılmasının önemine işaret etti.

Bu nedenle siyasi ziyaretlerde kendilerine de yer verilmesini her zaman talep ettiklerini söyleyen Deniz, kendi masraflarını karşılayarak bu gibi gezilerde mutlaka yer almak istediklerini belirtti.

Deniz, “Bize bundan sonra düşen, Azerbaycan’la ticari ilişkileri ülkedeki yatırım iklimini geliştirmek” dedi.

-Tolun

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, bu gezinin KKTC adına çok önemli olduğunu belirtti. Daha önce Azerbaycan’a ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Tolun, Türk devletleri olarak ortak bir örgüt kurma kararı aldıklarını bildirdi.

Bunun büyük ve önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Tolun, bu gibi ziyaretleri toplu halde, devlet olarak yapmanın önemini vurguladı.

Tolun, ziyaretlerinde üst düzeyde karşılandıklarını ifade ederek bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

-Ersözlü

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Mustafa Ersözlü de, ziyarete 30’dan fazla üreticiyle katıldıklarını söyledi ve “İlk kez bize bir devlet olduğumuz hissettirildi” dedi.

Bunun kendilerini oldukça motive ettiğini söyleyen Ersözlü, mal satışı yapıklarını ifade etti. Bunun devamının da geleceğini kaydeden Ersözlü, Azerbaycan’daki sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi aldıklarını, bunları da değerlendireceklerini belirtti.

-Esenyel

Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Esenyel ise Azerbaycan'da sıcak ilgi gördüklerini ve Kasım ayı sonunda Azerbaycan – KKTC Üniversiteler Birliği oluşturulması için adım atılacağını, bunun devamının gelmesi için de çalışacaklarını söyledi.

Esenyel, bu önemli açılımların ardından geleceğe dair önemli açılımlar da olduğunu kaydederek, güzel günlerin yarından yakın olduğunu kaydetti