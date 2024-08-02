Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimsenin kendisini hakaretlerle, söylemlerle ve mesnetsiz suçlamalarla tahrik edemeyeceğini, ancak bu suçlamaların artık, partiye zarar verecek noktaya geldiğinde, bunu kimsenin yanına bırakmayacaklarını kaydetti.

“Kimse bana bu tahriklerle, kişisel siyasi çıkardan başka hiçbir şeye yaramayacak ve partiyi 2012 süreçlerine sokacak adımları attıramaz.” diyen Üstel, hiçbir makamın partiden daha önemli olmadığını vurguladı.

“Kendi partililerini hırsız, yüzsüz ilan eden bu zihniyet, UBP’yi ne iktidarda tutabilir ne de iktidar yapabilir”

Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan Ulusal Birlik Partisi’nin varlığını, ruhunu, gücünü korumanın her üyenin en asli görevi olduğunu hatırlatan Üstel, şunları belirtti:

“Ben ve pek çok dava arkadaşımız, Ulusal Birlik Partisi içerisinde, tarihsel tüm süreçlerde bulunmuş, kurultaylar yaşamış ve parti bütünlüğünü bozacak hareketlerin, partimize ne denli zararlar verdiğini deneyimlemiş kişileriz.

Yaşanan sıkıntılı kurultayların, örneğin 2012 süreçlerinin bizden neler alıp götürdüğünü, tüm UBP’liler unutmamıştır.

Partimizin, kahır ekseriyeti, yaşananlardan gereken dersleri çıkarmış olsa da bundan hala ders çıkarmayanlar olduğunu görmek üzücüdür.

Kurultayı bahane ederek, kardeşi kardeşe, partiliyi partiliye kırdırmak, ‘kazanmak için her yol mubahtır mantığı’ ile hareket etmek, sadece bugün değil gelecekte de partiye zarar verecek tutum ve davranışlara girmek son derece yanlıştır.

UBP’yi karalayan, kendi parti yöneticilerine acımasızca saldıran, üyelerini mesnetsiz iddialarla zan altında bırakanlar, kendi partililerini hırsız, yüzsüz ilan eden bu zihniyet, UBP’yi ne iktidarda tutabilir ne de iktidar yapabilir.”

-“Adına parti içi demokrasi diyerek partimize saldırmalarına asla izin vermeyeceğiz”

Üstel, hiçbir makamın partiden daha önemli olmadığını, bu sorumluluğu Parti Genel Başkanı olarak yüreğinde hissettiğini söyleyerek, herkesin konuşmadan mutlaka düşünmesi gerektiğini ifade etti.

“Adına parti içi demokrasi diyerek partimize saldırmalarına asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullanan Üstel, parti içi demokrasiyi zamanında katledenlerin şimdi “demokrasi” diye çıkıp naralar atmalarının manidar olduğunu dile getirdi.

UBP Genel Başkanı Üstel, “Kimse endişe duymasın. Yapılan tüm tahriklere rağmen, ne ben ne de üyelerimiz bu oyunlara asla gelmeyecek, Partimiz kurultayını demokratik ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirecek; UBP ‘iktidarda’, ülkemiz de ‘istikrarla’ yoluna devam edecektir.” diye konuştu.