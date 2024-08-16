“2025’i sağlık yılı olarak planladık”

Lapta Sağlık Ocağı yenileniyor.

Başbakan Ünal Üstel, ihalenin yapıldığını, şirketin ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacağını belirterek, Lapta Sağlık Ocağı’nın kapasitesinin iki katına çıkarılacağını kaydetti. “2025’i sağlık yılı olarak planladık” diyen Üstel, 2025 yılında sağlıkta dev adımlar atacaklarını söyledi.

-Üstel: “Çalışmaların meyvesini alıyoruz”

Lapta Sağlık Ocağı’nı ziyaret eden Başbakan Üstel burada yaptığı konuşmada, mutlu bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, Lapta Sağlık Ocağı’nın büyütülüp, yenilenmesi için çalışmaların kendisinin Sağlık Bakanı olduğu dönemde başladığını ifade etti ve “Bugün o çalışmaların meyvesini alıyoruz” dedi.

Hükümete geldikleri günden beri halka, her sene bir eylem planlarının olacağını söylediklerini kaydeden Üstel, ilk yılda yarım kalan projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

Girne, Lapta, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyurt yolu için ihalenin 2012’de yapıldığını dile getiren Üstel, ihaleyi alan firmanın işi bırakmasının ardından kurulan istikrarsız kısa dönemli hükümetlerden dolayı bugüne kadar yolun yapılamadığını söyledi.

Hükümete geldikleri 2022 yılından sonra yolu yapmak için kolları sıvadıklarını belirten Üstel, yıl sonuna kadar yolun biteceğini ve bölge halkının daha güvenli, konforlu bir yolda seyahat edeceğini kaydetti. 1974’ten bugüne bölgede nüfusun arttığına dikkat çeken Başbakan Üstel, buna göre planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

-“Her ilçede sosyal konut yapacağız”

2024 yılının gençlerin yılı olacağını söylediklerine işaret eden Başbakan Üstel, gençler için kırsal kesim arsasının yanı sıra 30 yıl sonra sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini vurguladı. Gençlerin konut sahibi olabilmesi için projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını, yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirildiğini, uygulamaya konulduğunu, tüzüklerinin yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, yakında müracaatların alınmaya başlayacağını söyledi. Her ilçede sosyal konut yapacaklarını ve gençlere dağıtacaklarını dile getiren Üstel, evi olmayan gençlere öncelik verileceğini vurguladı.

-“2025 yılında sağlıkta dev adımlar atacağız”

2025 yılında sağlıkta dev adımlar atacaklarını kaydeden Başbakan Üstel, 2025 yılına girerken, sağlığı iyileştireceklerini, halkın sağlık hizmetlerini daha iyi alabilmeleri için her bölgede sağlık ocaklarını geliştireceklerini belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin uzun yıllardan beri atıl vaziyette durduğunu hatırlatan Üstel, hastanenin ihalesinin tamamlandığını, ilerleyen günlerde yapım çalışmalarının başlayacağını dile getirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni sil baştan yenileyeceklerini, Değirmenlik’e ve Maraş bölgesine sağlık ocağı, Pamuklu’ya hastane yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, “2025’i sağlık yılı, sağlıkta iyileştirmeler yılı olarak planladık” dedi.

“Halkımıza söz verdiğimiz gibi yolumuza devam ediyoruz ne söz verdiysek de bir bir yerine getiriyoruz” diye konuşan Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nı da bu çerçevede iyileştireceklerini söyledi. İhalenin yapıldığını, şirketin ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacağını kaydeden Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nın kapasitesinin iki katına çıkarılacağını belirtti. Yenilemenin ardından Lapta Sağlık Ocağı’nda sürekli ambulans ve 24 saat doktor olacağını ifade eden Üstel, bu şekilde Girne Hastanesi’nin yükünün de azaltılacağını dile getirdi.

Yıl sonu Girne Hastanesi’nin de ülkeye kazandırılacağını belirten Başbakan Üstel, hastanenin, büyük, modern, çağdaş olacağını, iç donanımının Türkiye Cumhuriyeti’nin hibeleriyle sağlanacağını kaydetti. Üstel, “Bütün bunlar sağlıkta attığımız dev adımlar” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir çalışmaları olduğunu, heyetler arası görüşmelerin başladığını ifade eden Üstel, yapılacak protokollerle artık KKTC vatandaşlarının da Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık hizmeti alabileceğini dile getirdi.

Lapta Sağlık Ocağı’nın yenilenmesi çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür eden Üstel, projenin, KKTC’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir soru üzerine Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nın sil baştan yapılacağını ifade ederek, çalışmalar yapılırken, Lapta Sağlık Ocağı’na, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye binasının üst katının tahsis edildiğini ve bölge halkının orada hizmet alacağını söyledi.

-“Çalışmaların yaklaşık dört ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor”

Lapta Sağlık Ocağı’nın, çalışmalar bitene kadar Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye binasına taşınacağını dile getiren Üstel, yaklaşık dört ay içerisinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, projenin, Başbakan Üstel’in Sağlık Bakanlığı döneminde başladığını ifade ederek, bugün yapım aşamasına gelindiğini belirtti.

Bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başbakan Üstel’e teşekkür eden Ataser, Sağlık Ocağı'nın büyümesinin, en büyük taleplerinden biri olduğunu kaydetti. Bölgeye yeni bir hastane yapılması konusunu da Üstel ile konuştuklarını ifade eden Fırat Ataser, ilerleyen süreçte bu konuda çalışma yapılacağını söyledi. Ataser, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Büyük

Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi Dilek Büyük de, binanın iyileştirilmesi projesinin Başbakan Üstel’in Sağlık Bakanlığı döneminde başladığını ve şimdi eyleme geçildiğini ifade etti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı’nın, belediye binasında Lapta Sağlık Ocağı’na bir kat sağladığını dile getiren Büyük, çalışmalar süresince hizmetin durmayacağını vurguladı.

Binada odalar, elektrik sistemi, altyapı dahil olmak üzere her şeyin yenileneceğini söyleyen Büyük, yeni binada ek olarak büyük bir salon, laboratuvar da olacağını belirtti.

Doktorun da gelmesiyle dört dörtlük hizmet vereceklerini kaydeden Büyük, emeği geçen herkese teşekkür etti.