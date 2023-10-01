"Devletimizi yeni dünya düzenine göre ve çağdaş değerler ışığında kararlılıkla geleceğe hazırlayacağız”

Başbakan Üstel ve UBP heyeti Dikmen, Taşkent ve Güngörlülerle bir araya geldi

Üstel: “Ekonominin çarklarını çevirirken, 2024 yılını, insanımızın daha rahat, daha huzur içinde geçirmesi, hayat pahalılığından çok daha az etkilenmesi için planlamamızı yaptık… 2024, 2023’ten daha güzel olacak”

Berova, 2024 yılında hayat pahalılığını yılda 3 kez vermek için gerekli yasanın bitmek üzere olduğunu açıkladı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Devletimizi yeni dünya düzenine göre ve çağdaş değerler ışığında kararlılıkla geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Başbakan Üstel ve UBP heyeti, UBP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla, Dikmen, Taşkent ve Güngör halkıyla UBP Dikmen Lokali’nde bir araya geldi.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Üstel’e eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay ve partililer eşlik etti.

-Özsezer

UBP Dikmen Örgüt Başkanı Mehmet Özsezer, Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in bölgeleri için önemli icraatlar yaptığını, destek verdiğini kaydederek “Yollarımıza yatırım kısal kesim arsalarında iyileştirilmeler yapılmıştır. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.

-Kutay

UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in başkanlığındaki hükümetin ülke yararına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Kutay, “Parti tabanı ve örgütümüzle, Sayın Başkanımızın çalışmalarına desteğimiz tamdır” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Üstel’in Dikmen ve çevresine ayrı bir hassasiyeti olduğunu, bölgedeki yatırımların artması için gerekli talimatı verdiğini söyledi.

47/2010 sayılı yasa uyarınca kamuya girenlerin maaşların düzenlemesi için yasanın Ekim’de yürürlüğe gireceğini belirten Berova, mali yapının güçlü tutulması ve alım gücünün korunması için tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Berova, 2024 yılında hayat pahalılığını yılda 3 kez vermek için gerekli yasanın bitmek üzere olduğunu ifade etti.

-Hasipoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da “UBP’nin en büyük gücü birliğidir. Örgütsel yapımız ve güçlü birliğimizin karşısında rakibimiz yoktur. UBP’nin rakibi yine kendisidir” dedi.

UBP’nin iyi çalışması halinde kazanamayacağı seçim olmadığını belirten Hasipoğlu, yıllar sonra parti içinde yakalanan ahengin başarıyı getireceğini söyledi ve ahengin sağlanmasında önemli rol oynayan Genel Başkan ve Başbakan Üstel’e teşekkür etti.

Kıbrıs’ta federal sürecin bittiğini artık muhalefetin de anlaması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Anavatan Türkiye’nin desteği ve Başbakanımızın kararlılığıyla biz artık yeni reformlara, devletimizin aydınlık yarınlarına bakacağız” dedi

-Üstel

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında, bereketli bir günde, bölge halkıyla buluşmaktan çok mutlu olduklarını söyledi, yoğun ilgi ve desteği için yürekten teşekkür etti.

Her bölgede kendilerine yönelik ilginin, ülkeye hizmet sorumluluğunu daha da artırdığını belirten Üstel, vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini, halkın rahat olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Dikmen’in sorunlarını ve beklentilerini yıllardır yakından bildiğini ifade eden Üstel, hassasiyeti iyi bildiği için bölge gençlerine de öncelik verdiklerini söyledi.

Üstel, hükümet icraatlarını anlatırken, halkın refah ve huzuru için ülke kalkınma planlarının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Hükümete geldikleri günden beri istikrarı sağlayacaklarını ifade ettiklerini belirten Başbakan Üstel, yapamayacakları hiçbir projeyi ortaya koymadıklarını vurguladı.

Kırsal kesim arsalarını gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, bütün dağıtılan kırsal kesim arsalarının yol, su, elektrik altyapılarının yüzde 60’ını tamamladıklarını ve geriye kalan yüzde 40’ını ise aşama aşama ihaleye çıkıp yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, “Dikmen’de kırsal kesim arsalarındaki su yol elektrik sorunu, en geç bir ay içinde ortadan kalkacak” dedi.

Ünal Üstel Taşkent - Haspolat arasındaki yolu kısa zamanda tamamlayacaklarını da açıkladı.

Hükümetin ekonomi konusundaki çalışmalarını da anlatan Üstel, muhalefetin göç yasası dediği 47/2010 sayılı yasa ile kamuya girenlerin maaş mağduriyetini gidermek için çalışmaları sürdüklerini ifade etti.

Hayat pahalılığı artışlarını DPÖ verilerine göre harfiyen uygulamaya devam edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, “Ekonominin çarklarını çevirirken, 2024 yılını, insanımızın daha rahat, daha huzur içinde geçirmesi, hayat pahalılığından çok daha az etkilenmesi için planlamamızı yaptık” şeklinde konuştu

Ercan Havalimanı’nı ülkeye kazandırdıklarını hatırlatan Üstel , “Şimdi sıra ülkeye daha fazla insan, turist ve uçak getirmekte… Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tekrar ediyorum, 2024, 2023’ten daha güzel olacak” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin yarın yeni dönem çalışmalarına başlayacağını da hatırlatan Üstel , “Ülkemizin acil ihtiyacı olan yasaları tek tek Cumhuriyet Meclisimizden geçireceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı KKTC’yi tanıyın çağrısını selamladıklarını da ifade eden Üstel, federasyon sürecinin artık son bulduğunu kaydetti.

Egemen eşitlik temelinde bir anlaşma vurgusu yapan Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York temaslarında da gündeme getirdiği egemen eşitlik temelindeki çözüm çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan tanıtmak, için çalışmalara başladıklarını kaydeden Başbakan Üstel, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduktan sonra son 2 ayda 3 bakanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını, katıldıkları etkinliklerde dalgalandırdıklarını ifade ederek, “Hükümetimizin yolu ülkemizi dünyaya hazırlamaktır” dedi.

Ülkesel kalkınma için planlamanın önemine vurgu yapan Üstel, şunları ekledi:

“Dünya yeniden şekil alırken, Türkiye, KKTC’yi tanıtmak için var gücüyle çalışırken, bizler de devletimizi yeni dünya düzenine göre ve çağdaş değerler ışığında geleceğe hazırlayacağız. Kararlılıkla, istikrarla, var gücümüzle çalışacağız ve sizden aldığımız güçle 2027 Yılına kadar ülkenin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”