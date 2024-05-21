Mağusa Türk Gücü Kulübü’nü kabul eden Başbakan Ünal Üstel hükümetin sporun her alanına katkı sağladığını vurguladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel, üst üste beş kez şampiyonluk elde eden ilk takım unvanını kazanan, 112 golle gol rekoru ve 80 puanla de puan rekoru kırma başarısı gösteren Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt’u, kulüp yöneticilerini ve futbolcularını kabul etti.

Kabulde Başbakan’a spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, Mağusa Türk Gücü futbolcuları, yöneticileri ve teknik heyetini beş yıl üst üstte elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

-Üstel

Kıbrıs Türk mücadele tarihine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, baskılara rağmen 1974 öncesinde de köylerde kentlerde futbol oynamaya devam ettiklerini belirtti.

Üstel, varoluş mücadelesinde gençlerin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Üstel, “O dönem gençlerimizin futbol oynaması önemli bir durumdu. Gençlerimizin oldukları bölgede futbol oynaması demek kaldıkları bölgeyi de terk etmemesi demekti. Bizler o günlerden bu günlere böyle geldik” dedi.

Hükümetin bütçe imkanları dahilinde sporun her alanına katkı yapmaya devam ettiğini vurgulayan Başbakan Üstel, tüm zorluklara rağmen ülke sporunun gelişimine katkı sağlayan başta Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü olmak üzere tüm spor kulüplerine teşekkür etti.

“Bu çaba bizim için çok değerlidir” diyen Başbakan Ünal Üstel, “İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte KKTC’nin gençleri çok daha büyük başarılar elde edecektir. Hükümet olarak gençlerin önünü açmak, ülkelerinde kalmalarını sağlamak ve ambargolar karşısında sporda karşılaştıkları sıkıntıları aşmak için Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile de mücadelemizi sürdürmekteyiz” açıklamasında bulundu.

-Bozkurt: “İlk defa bir Başbakan nezdinde tebrik alıyoruz”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt kabuldeki konuşmasında davet için Başbakan Üstel’e teşekkür etti.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü olarak 5 yıldır şampiyon olduklarını belirten Bozkurt, “İlk defa Başbakan nezdinde tebrik alıyoruz. Bu durum bizler için çok kıymetli” dedi.

Siyasilerin futbola bakışının daha da ileriye gitmesinin en büyük temennileri arasında olduğunu belirten Koral Bozkurt, sağlıklı bireyler yetiştirmenin spordaki en büyük hedef olduğunu ifade etti.