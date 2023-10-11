Başbakan Ünal Üstel, Girne-Alsancak yolunda yaşanan kavşak sorununun giderildiğini, Alsancak girişine yapılacak çemberle trafiğin rahatlayacağını açıkladı.

Başbakan Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile birlikte Girne- Alsancak yolunda incelemede bulundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, uzun zamandan beri devam eden yolun üçüncü etabının ihalesinin tamamlanarak yapım çalışmalarının başladığını, yolun Lapta oteller bölgesine kadar çift şerit olarak gideceğini, orta refüjlerin ışıklandırılacağını, kaldırımlar yapılacağını belirtti.

Üstel, daha güvenli ve rahat seyahat için gerekli düzenlemelerin ele alındığını söyleyerek, Alsancak kavşağıyla ilgili teknik dairelerin, kurumların çalışmalarıyla yeni bir düzenleme yapılacağını, Alsancak girişinde trafikte yaşanan sıkışıklığı gidermek için çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Alsancak girişindeki arsaların sahiplerinin özveri göstermesiyle yolun rahatlaması için çember yapılmasına karar verildiğini dile getiren Üstel, “Alsancak kentine yakışan bir giriş yapılması için düzenleme yapılacak” dedi.

Üstel, yolun 3-4 ay içinde tamamlanacağını ve trafikle ilgili hiçbir sıkıntının kalmayacağını söyleyerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yol üzerindeki en önemli sorunlardan birinin Alsancak girişindeki kavşak olduğunu söyleyerek, bu sorunun Başbakan Üstel ve Belediye Başkanı Ataser’in girişimleriyle çözüldüğünü kaydetti.

Alsancak’ın bölgedeki en büyük köylerden biri olduğunu, köyden ana yola çıkış noktasında sorunlar yaşandığını dile getiren Arıklı, sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Arıklı, Ataser ve Üstel’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak girişinde çember uygulamasına yönelik sıkıntıların aşıldığını belirtti.

Ataser, vatandaşın da verdiği destekle çember yapılacağını dile getirerek, Üstel ve Arıklı ile yüklenici firmaya, tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.