Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa’da parti üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, bazı bakan ve milletvekillerinin de katıldığı toplantıda ilk sözü alan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, devam etmekte olan parti tüzüğü yenileme çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Başbakan Ünal Üstel, toplantıda yaptığı konuşmada, “Sizlerle birlikte ülkemizi geleceğe taşıyacak büyük hedeflere yürümekten mutluluk duyuyorum. Hükümeti kurduğumuz gün yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bizim ‘cek cak’larla işimiz yok. Laf üretmiyoruz, iş yapıyoruz. Ülkenin ihtiyaç duyduğu reformların bazılarını tamamladık, diğerlerini de yapacağız. Tozlu raflarda kalan yasaları geçirdik, imzalanan ama gerçekleşmeyen projeleri başlattık, tamamladık. Yarım kalmış yol ve altyapı projelerini de bitireceğiz” dedi.

Hükümetin 15 ayda yaptıklarının ortada olduğunu vurgulayan Üstel “Yarım kalan projeleri tamamlamak bizim namusumuzdur, tıpkı Belediyeler Reformu, Asrın Su Projesi, Enterkonnekte Enerji Sistemi, Ercan Devlet Havalimanı, İlk Evim Kredisi ve sosyal konut projeleri gibi. Söz verdiğimiz her projeyi tamamlayarak halkın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin olağanüstü Meclis Genel Kurulu çağrısına da değinen Üstel şunları söyledi:

“Bizimle temas etme nezaketi dahi gösterilmeden, partimize ve milletvekillerimize emrivaki yapmaya çalıştılar. Biz her zaman diyalogdan yana olduk. Mecliste fikirlerin açıkça konuşulmasından asla kaçmadık. Bizim Meclis kürsüsünden veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Burada olay saygı olayıdır. Bize yokmuşuz gibi davrananları biz de yok sayarız. Haftaya Meclisin toplanması için imzamızı koyduk ve beklemede olan 11 yasayı o gün geçirmek için de düğmeye bastık… Kendilerine de bu niyetimizi ilettik. Onların bize yaptığını biz onlara yapmıyoruz. Meclisi açmak istiyorlarsa buyursunlar gelsinler.”

Günün birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayan Üstel, "Ne yazık ki, muhalefetten o samimiyeti ve dayanışmayı görmüyoruz. Bizim, gailemiz KKTC, derdimiz halkımızdır. Halkımızın daha yüksek refah seviyesinde yaşamasını sağlamak adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi en üst düzeyde yürüterek, halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasında muhalefete de seslenen Başbakan Üstel “Onların hayata geçiremediği tüm projeleri biz hayata geçiriyoruz. Siz konuşmaya devam edin, biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

UBP tüzüğü hakkında da bilgi veren UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, “Parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle sandık başı örgütlenme sistemine geçilmesi yönünde tabandan yükselen önemli bir talep vardı. Bu çağrıları dikkate aldık ve örgüt başkanlarımıza, parti delegelerimize eski motivasyonlarını kazandırmak için bir tüzük komitesi kurup çalışmalara başladık. Konuyu MYK’mızda, Parti Meclisimizde tartıştırdık, yapıcı tüm eleştirileri ve fikirleri aldık. Tüzüğümüzü sizden gelen fikirlere göre şekillendirdik. Birileri kendine göre tüzük yaptı şeklinde konuşmalar yapıyor… Beni tanıyanlar iyi bilir, parti üyelerimizin, tabanımızın desteği ve onayını almadan adım atmam. Buradan açıkça vurguluyorum, eğer siz de isterseniz tüzük kurultayına gideceğiz… Takdir sizin... Yani UBP üyelerinin olacaktır. Kimse bizi kendi ile karıştırmasın. Biz hiçbir zaman 'ben bilirim ben yaparımcı' olmadık olmayız. Biz ortak akılla hareket ediyoruz ve tüzüğümüzü üyelerimizle birlikte en çağdaş hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstel, parti içinde kurultay çağrıları yapanlara da cevap vererek, “Bu kadar ekonomik sıkıntı varken, yapacak bu kadar iş varken, yaptığımız bu kadar iş ve gerçekleştirdiğimiz bunca reform varken, bunları konuşmak anlatmak yerine, bir yılı aşkın bir süre sonra, 2024 Eylül ayında gerçekleşecek kurultayı bugünden diline dolayan, derdi memleket değil sadece genel başkanlık koltuğu olanlara, parti içerisindeki suları bulandırmaya çalışanlara, bakan da olsa vekil de olsa üye de olsa asla müsaade etmeyeceğiz.

Biz parti içi demokrasiden, parti içi yarışlardan çekinmedik, çekinmeyiz. Ama birileri parti içi demokrasiyi kendi hedeflerine ulaşmak için kullanıyor, partinin sinerjisini ve motivasyonunu bozuyorsa buna da fırsat vermeyiz” şeklinde konuştu.