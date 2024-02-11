“2027’ye kadar yürünecek yolumuz var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ülkede ekonomik ve siyasi istikrarı yakaladıklarını belirterek, “Haziran ayından sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız… Çünkü istikrarı yakaladık. Yakalanan siyasi ve ekonomik istikrarın devamından yanayız. Bizim, 2027 yılına kadar yürünecek yolumuz var” ifadelerini kullandı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel dün Girne İlçesi’ne bağlı örgüt başkanlarıyla iki ayrı toplantıda bir araya geldi. Üstel’e her iki toplantı da, Maliye Bakanı Özdemir Berova, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay eşlik etti.

Örgüt başkanlarının parti içi çalışmalar ve bölge sorunları ile ilgili görüşlerini dinleyen Üstel, konuşmalarında “istikrar” vurgusu yaptı.

-Üstel: Selden zarar gören vatandaşları tazmin edeceğiz

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, geçen günlerde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıklayarak, “Geçitköy, Lapta, Karşıyaka, Geçitkale ve diğer bölgelerde vatandaşımız ne kadar zarar gördüyse, hepsini ödeyeceğiz. Bu da tarihte bir ilk olacak… Kaymakamlarımız ve teknik ekiplerimiz çalıştı, çalışıyor… Kimse mağdur olmayacak” dedi.

Üstel, “Biz yapamayacaklarımızı taahhüt etmeyiz. Yarım kalan ne proje varsa bitireceğiz dedik ve sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Herkes bilsin ki UBP bu ülkenin garantisidir. Bu bilinçle KKTC için canla başla çalışıyoruz” şeklinde devam etti.

Dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiğine işaret eden Üstel, “Savaşların gölgesine dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ancak KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin desteği ve güvencesiyle, hükümetin attığı kararlı adımlarla, geleceğe istikrar içinde ilerlediğini” belirtti.

Yaklaşık iki yıldır kendisi ve bakan arkadaşlarının yoğun bir çalışma temposu içinde görev yürüttüklerini kaydeden Üstel, emeklerinin karşılığını büyük ilgi ve teşekkürle almanın mutluluğunu yaşadıklarını da kaydetti.

-“2023 reformlar yılı oldu. UBP, KKTC’nin garantisidir”

Üstel, 2023 yılında yapılan reformlar ve bitirilen projelerden örnekler vererek, “Belediyeler Reformu’nu tüm engellemelere rağmen hayata geçirdik. Biz hükümete geldik Ercan Havalimanı’nı anavatanın desteği ile açtık” dedi.

Kablo ile elektrik projesinin adım adım ilerlediğini belirten Üstel, “tarihi proje” ile yeşil enerjinin de önünün açılacağını, enerji altyapısının yenileneceğini söyledi.

Girne Bölgesi’nde yarım kalmış yollarının tamamlanacağını, Girne-Karşıyaka yolunun tamamlanmak üzere olduğunu, sıranın Çatalköy yoluna geldiğini ve bunun da yerel kaynaklarla yapılacağını anlatan Üstel, “Girne Batı yolunu kendi kaynaklarımızla yapmaya başladık. Çatalköy yolu için bu yıl ihaleye çıkacağız” dedi.

-“Tarihi artış ve teşvikler… Yıl sonuna kadar yeni destek ve artışları vermeye devam edeceğiz”

Üstel, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“2024 yılına maaşlara tarihi artışla başladık. Kamu çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 50.3 hayat pahalılığını yansıttık. Devlet ve özel sektörü ayırmadık. Özel sektöre sosyal sigorta prim desteği verdik. Yıl sonuna kadar yeni destek ve artışları vermeye devam edeceğiz. Üreticimize, tarımcımızı, sanayicimizi de unutmadık, onlara da tarihte görülmemiş destekler verdik ve vermeye devam edeceğiz. Müteahhitlerimizin de devletten alacağı kalmamıştır. Bu da tarihte tektir.”

-Konutlar için düşük faizli, uzun vadeli projeler

Gençleri konut sahibi yapmak için kolları sıvadıklarını, yıllar sonra sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirten Üstel, “Gençlerimize düşük faizli uzun vadeli krediler sağlıyoruz. Sosyal konut kredileri veriyoruz. Bu kredileri bütün konut harçlarından muaf tutacağız. Kırsal kesim arazilerinin altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. İlk Evim Kredisi’ni verdik, şimdi ikinci paketi açıkladık. Engelli gençlerimizi çalışma yaşamına kazandırdık. Çünkü gençlerimiz devletlerine sahip çıksın, topraklarına tutunsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Haziran ayından sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız… Çünkü istikrarı yakaladık. Yakalanan siyasi ve ekonomik istikrar ile huzurun devamından yanayız. Bizim 2027 yılına kadar yürünecek yolumuz var” diye konuştu.

-Doğu Akdeniz’de önemli adım…

Türkiye ile hem ekonomik hem stratejik ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini beliren Üstel, Türkiye ile imzalanan Doğu Akdeniz’de Gemi Trafik İzleme Projesi ile Sadrazamköy, Karpaz ve Mağusa körfezine merkez kurulacağını, hem KKTC’nin güvenliğinin daha da artacağını hem de Doğu Akdeniz’de önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.

-Diğer konuşmalar

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, “Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel ile birlikte yakaladığımız istikrar, maliye politikalarımıza da önemli katkı yapıyor” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Mecliste son bir buçuk yılda neredeyse on yılda geçirilemeyen yasaları geçirdik. Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu hedeflerle, 2024 yılının çok daha iyi bir yıl olması için icraatlar için adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızın ve halkımızın alım gücünü korumak için kamu maaşlarına yüzde 50 artış sağladık. Uyum hizmeti ve başarıyı beraberinde getirir. İstikrarın devamı hem parti içi hem de KKTC için önemli bir kazanım olacaktır”

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, hükümetin zor ekonomik koşullara rağmen, ülkeye istikrarı getirecek proje ve yasalara önem verdiğini belirterek, “Sayın Başbakanımızın liderliğinde oluşan istikrarlı dönemin devam etmesi, ülkemiz için çok önemlidir. İstikrardan yana siyasete dünden daha çok ihtiyacımız var ve bunu yakaladık. Güzel yarınlar için Başkan Üstel’in önderliğinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay yaptığı konuşmada Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in parti tabanıyla diyaloğa büyük önem verdiğini belirterek, Üstel’in çalışmalarına tam destek verdiklerini söyledi.