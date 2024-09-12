“Büyük gücümüzle 2027’ye kadar devam”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa İlçe yönetiminin Değirmenlik'te düzenlendiği mazbata törenine katıldı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, mazbata törene Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Faiz Sucuoğlu, parti Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

Üstel, burada yaptığı konuşmada, Kurultay öncesi yaptığı her ziyaret ve yapılan her etkinlikte gördükleri ilginin başarılı işlerin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Üstel, "İktidara geldiğimiz günden itibaren 24 vekilimizle el ele, kol kola ülkemizin ihtiyacı olan ne yasa ne reform varsa yılmadan usanmadan hayata geçirdik." dedi.

"Tüm derdimiz halkımız ve KKTC'dir." diyen Üstel, "Biz halkımıza hizmet aşkıyla göreve geldik. Ülkemizde ihtiyaç olan projeleri bir bir bitirerek, halkımıza hizmet yolunda emin adımlarla güçlü bir şekilde yürüyoruz. "şeklinde konuştu.

- “Kurultay’ın sonucu bellidir”

Değirmenlik bölgesine büyük katkısı olan Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili de konuşan Üstel, " Yıllardır tamamlanmayı bekleyen ve hiç bitmeyecek diye düşünülen dünyaya örnek olacak şekilde inşa edilen Ercan Havalimanı'nı KKTC’ye kazandırdık. Havalimanının tamamlanmasıyla ülkemize gelen turist sayısında büyük artış yaşanmıştır. 2023 yılının ilk 8 ayında eski Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 457 bin 97 yolcu kullanırken, yeni Ercan Havalimanı'nın açılmasıyla 2024'ün aynı döneminde turist sayısı 3 milyon 48 bin 615'e yükselmiştir." dedi.

21 Eylül'de yapılacak olan UBP Kurultayı ile ilgili de konuşan Üstel, "Kurultay bitmiştir. Değirmenlik halkının da diğer bölgelerde olduğu gibi gösterdiği ilgiden de anlaşılacağı üzere bu kurultayın sonucu bellidir. 21 Eylül UBP'nin bayramıdır. Kurultaylar UBP'nin demokrasi şölenidir." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ülkenin her köşesine sık sık ziyaretlerde bulunduğuna dikkat çeken Üstel, "Hükümet işleri ne kadar yoğun olsa da halkımızı, partililerimizi ziyaret ettik ve ediyoruz. Her ziyaretimizde, buluşmamızda daha da birbirimize, kenetlendiğimizi görüyoruz. Bu bize güç veriyor. İşte bu güçle 2027 yılına kadar iktidarla ve istikrarla yolumuza de devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz bizim gücümüzdür. Herkes bilsin ki, UBP 2027 yılında da tüm gücüyle yine iktidara taliptir." diyerek sözlerini noktaladı.