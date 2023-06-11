Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, dün gece düzenlenen 48. Kuruluş Yıldönümü Balosu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel ekonomik durumla ilgili yapılan çalışmaları paylaşan Başbakan Üstel, “Dövizde dalgalanma oldu. Halkın alım gücünde zorlanma var doğrudur. Kısa süre önce yüzde yüze yakın hayat pahalılığı ödedik. Haziran’da yine hayat pahalılığını vereceğiz. Sosyal prim desteğini vereceğiz” dedi.

“BAZI TEMEL TÜKETİM MADDELERİNDE KDV SIFIRLANIYOR”

Üstel, “Dün Merkez Bankası’nda toplantı yaptık. Bazı temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanıyor. Başka yerden telafi edeceğiz” diye konuştu.

Ana vatan Türkiye ile gönül birliği içinde, KKTC için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Üstel, ana vatan Türkiye ile imzalanan protokolü eleştiren muhalefete tepki gösterdi.

Üstel, “Hayatlarında protokol imzalayamayanlar, nasıl çalıştığını bilmeyenler sadece konuşuyor. Onlar konuşur biz çalışırız, halktan aldığımız güçle iş yaparız, yapacağız” dedi

Yeni hastanelerin, Asrın Projesi’nin Mesarya’ya ulaşmasının, alt yapı çalışmalarının, Yeni Girne – Çataköy Yolu’nun yeni protokolde yer aldığına işaret eden Üstel, mali kaynağın da hazır olduğunu, istenilen desteği her zaman aldıklarını söyledi; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürekten teşekkür etti.

“YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATILACAK”

Sosyal konut projesi, gençlere düşük faizli, kolay erişilen kredilerin sağlanacağını belirten Üstel, ayrıca yeni istihdam alanlarının da yaratılacağını açıkladı.

Ana muhalefetin sabah akşam Türkiye ve KKTC’ye söylemedik laf bırakmayan bir aday gösterdiğini belirten Üstel, “Bu seçim devlete inananlarla inanmayanlar, istikrar isteyenler ve istemeyenler arasında bir seçim olacak” dedi.

Üstel, gecede bir sürpriz açıklayarak “UBP’ye layık olduğu bir genel merkezi kazandırmış olacağız” dedi ve Yenikent BTHK yanında yer alacak yeni projeyi video eşliğinde tanıttı.

Üstel, elektrikle ilgili de Türkiye’den enterkonnekte projesini hayata geçireceklerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli talimatı verdiğini, itiraz gelebilir denilmesi üzerine Erdoğan’ın “su geleceğinde de şikayet ediyorlardı, getirdik. Şimdi elektriği de getireceğiz” şeklinde sözleri olduğunu anlattı

Solar enerji kullanımını kolaylaştıracaklarını belirten Üstel, gelinen aşamada solar enerjinin artık kaçınılmaz olacağını, herkesin buna hazırlıklı olması gerekeceğini söyledi.

“DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN HUKUKİ SÜRECİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ünal Üstel, deprem felaketinde hayatını kaybedenler için hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Konuşmasında partililere zafer çağrısını yineleyen Üstel, “Adayımız çok güçlü bir kardeşimiz. Bu gecede de netleşti ki bu seçimi kazanacağız. Ama yine de adayımız iyidir nasıl olsa kazanır demeyelim. Sandığa gidelim, taşıyalım dargınlıkları bir yana bırakalım. Seçimde gücümüze güç katalım, devletimiz için, halkımız için daha çok çalışalım” dedi.