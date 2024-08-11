Başbakan Ünal Üstel, hükümet kuruluşlarındaki daire ve kurum pazarlıklarını ortadan kaldırarak tarihi bir reforma daha imza atacaklarını kaydetti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasal reformla artık dairelerin ve kurumların bir bakanlıktan başka bir bakanlığa geçişinin önü kapatılacak.

Başbakan Üstel, “Yıllardır ciddi bir sorun olan, bakanlıkların daireler ve kurumlarla ilgili yürüttüğü çalışmalardaki eşgüdümü olumsuz yönde etkileyen ve her hükümet kuruluşu döneminde, pazarlıklara zemin hazırlayan dairelerin ve kurumların, bir bakanlıktan başka bir bakanlığa taşınması uygulamasını tarih sayfalarına gömüyoruz.” dedi

Üstel, “Konuya ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını başlatmış durumdayız. Meclis açılır açılmaz tasarıyı Genel Kurul'a taşıyoruz.” diye konuştu.