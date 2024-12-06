"Geçen yıl narenciye ve enginar ihracatında yaşanan sorunlar aşıldı, bu yıl her iki ürün de Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden diğer ülkelere ihraç edilebilecek"

"Erdoğan ve Yılmaz ile verimli toplantılar gerçekleştirdik"

Başbakan Ünal Üstel geçen yıl narenciye ve enginar ihracatında yaşanan sorunların aşıldığını, bu yıl her iki ürünün de Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden diğer ülkelere ihraç edilebileceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman ve Ankara temaslarını Esenboğa Havalimanı’nda değerlendirerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Narenciye konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak için çözümler ürettiklerini kaydeden Üstel, 2025 yılında Kıbrıs Türk halkı ile birlikte ülkeyi daha mutlu günlere götürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

3 Aralık’ta Şampiyon Meleklerin beşinci duruşmasına KKTC’yi temsilen katılmak amacıyla, meleklerin aileleriyle birlikte Adıyaman’a gittiklerini anlatan Üstel, mahkeme bitene kadar orada bulunduklarını belirterek, mahkeme bitiminde Ankara’ya gittiklerini anlattı.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la 2024 yılında yarım kalan projeleri masaya yatırdıklarını kaydeden Başbakan Üstel, 2025 yılında halkın ihtiyaç duyduğu büyük projelere de öncelik vereceklerini söyledi.

Üstel, projelerle ilgili uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini de ifade ederek, toplantıda ele alınan konulardan bahsetti.

-Narenciye ve enginar…

Geçen sene narenciye konusunda yaşanan sıkıntıları hatırlatan Başbakan Üstel, “Narenciye ile birlikte enginarda yaşadığımız bir takım sorunlar vardı. Ve bu iki sektörde de bütün sorunları aşmış vaziyetteyiz. Ve bu sefer hem narenciyemiz eskiden nasıl Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne gelirse ve buradan da istediğimiz ülkelere nasıl gönderdiysek aynı şekilde bu narenciyenin buraya gelmesini sağlayacağız. Aynı şekilde enginarımızı da buralara getirip buralarda hazırlayabileceğiz. O doğrultuda öne çıkan konuların önünü açtık. Bir de geçen sene narenciyede yaşadığımız sıkıntılardan dolayı dalında kalan narenciyeden gecikmiş olan ödemelerimizi de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

-Enerji konusu…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de uzun ve verimli bir toplantı yaptıklarına vurgulayan Üstel, “Ülkemizde enerjide yaşanan sorunları masaya yatırdık daha önce Cevdet Yılmaz’la imzaladığımız kablo ile enerjinin enterkornekte sisteme girmesi kaydıyla ve o da bunların kısa bir süre içerisinde fizibilite raporlarının tamamlanması için çalışmaları başlattık. Bugün de onları nasıl ve ne zaman hayat geçirebiliriz Cumhurbaşkanımızla bu konuda bir çalışma yaptık” dedi.

-Rum Yönetimi’nin iş insanlarına uyguladığı baskı ve tutuklama kararları…

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iş insanlarına uyguladığı baskı ve tutuklama kararlarını da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve bu konunun ileriye götürülmesi için yardım istediklerini söyledi.

Üstel, “Ülkemizdeki insanımızın iş insanlarımızın yaşadığı zorluklar ve sanayicimizin turizmcimizin, eğitimde yaşadığımız sorunlar hepsini Cumhurbaşkanımızla uzun bir toplantı yaptık bunların neticelerini 2025 yılı içerisinde halkımızla birlikte daha mutlu günlere ülkemizi götürmek için çalışmalarımızı yaptık ve KKTC’ye dönüyoruz” dedi.