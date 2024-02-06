“Acımız geçmedi. Geleceğimizi inşa edecek başarılı, zeki, umut vadeden çocuklarımızı depremde tuzla buz olan yapılarda yok yere kaybettik”

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Acımız geçmedi. Geleceğimizi inşa edecek başarılı, zeki, umut vadeden çocuklarımızı depremde tuzla buz olan yapılarda yok yere kaybettik” dedi. Başbakan Üstel, acıları bir nebze dindirmek için adalet arayışına devam ettiklerini söyledi.

Üstel, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen anma programında konuşma yaptı.

Konuşmasına “Bu hüzünlü günde sizi hüzünle selamlıyorum” diyerek başlayan Üstel, asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini ama acıların geçmediğini belirtti.

Üstel, yaklaşık 53 bin insanın yaşamını yitirdiği depremde, KKTC’den de 39 kişinin kaybedildiğini söyleyerek, savaşlarda bile bu kadar can kaybetmediklerini kaydetti.

“Acımız geçmedi. Geleceğimizi inşa edecek başarılı, zeki, umut vadeden çocuklarımızı depremde tuzla buz olan yapılarda yok yere kaybettik” diyen Üstel, binlerce can ve yüreğin hayatının dakikalar içinde yok olduğunu, ailelerin evine ateş düştüğünü belirtti.

Başbakan Üstel, acıları bir nebze dindirmek için adalet arayışına devam ettiklerini söyledi.

Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet dileyen Üstel, “Acımız büyük Kıbrıs’ta bina yıkılmadı ama acı bizi yıkmıştır. Duygusal bir yıkım yaşadık” dedi.

Üstel, ülkenin acıyı atlatmadığını ve ayağa kalkamadığını belirterek, 6 Şubat’ın asla unutulmayacağını dile getirdi. Başbakan Üstel, 6 Şubat’ın gerekli tedbirler alınmazsa doğal afetin nasıl felakete dönüşebileceğini unutmamak için var olduğunu belirtti.

“6 Şubat bir ders olarak zihinlerimizde varlığını sürdürsün diye vardır” diyen Üstel, deprem günü KKTC’nin her çabayı ortaya koyduğunu o gün Türkiye’ye ilk yardım gönderen iki ülkeden birinin KKTC olduğunu kaydetti.

“Elimizde ne varsa hepsini yolladık” diyen Üstel, pek çok insanın saatler içinde Anavatana deprem bölgesine yollandığını kaydetti.

Nüfusa oranla en büyük ekipman ve personel yardımının KKTC’den Türkiye’ye gittiğini dile getiren Üstel, aileler ve yardımları deprem bölgesine taşıdıklarını ancak “İsias Otel denen ceberut yapının çocukları yuttuğunu” söyledi.

-“Ortak acıyı ortak davaya dönüştürdük”

Devlete yarışır şekilde birlik içinde hareket edildiğini ve bu birliğin bugün de devam ettiğini söyleyen Üstel, “Ortak acıyı ortak davaya dönüştürdük” dedi.

Adalet için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Üstel, doğal afetlerin hayatın gerçeği olduğunu, doğal afeti felakete çevirenin insanların yaptığı hayati hatalar olduğunu belirtti.

Üstel, kim ve ne olduklarına bakmaksınız o günü felakete çevirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini, bu anlayışla adalet mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Davaların başladığını kendisinin de davalar çerçevesinde Adıyaman’a gittiğini söyleyen Üstel, süreci takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

İsias’ın binlerce davadan biri olduğunu ama sembol davalardan biri olduğunu kaydeden Üstel, “İsias KKTC’de yaşayan herkesin ortak davasıdır. Biz adaletin tecelli edeceğine güveniyoruz. Hukuki açıdan süreci takip etmeye devam ediyoruz. 26 Nisan’da yeni duruşma var yine orada olacağız” dedi.

Üstel, Adıyaman’da geçirdikleri sürede kendilerine kapılarını açan Adıyaman halkına teşekkür ederek, onların acısının kendi acıları olduğunu belirtti.

-“Depremden çıkarmamız gereken dersleri de çıkarmalıyız”

“Acımız büyüktür. Depremden çıkarmamız gereken dersleri de çıkarmalıyız” diyen Üstel, kamunun ve okulların risk ölçümlerinin yapıldığını, güçlendirme projelerinin devam ettiğini belirtti.

Başbakanlıkta kurulan Deprem Komitesi’nin aralıksız çalışmaların devam ettiğini dile getiren Üstel, ülkeyi depreme karşı hazır hale getirmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini, vatandaşlar ve belediyelerin de bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bu anlayışla binaların inşa edilmesiyle felaketlerin önlenebileceğini söyleyen Üstel, “KKTC küçük bir ulus ama kalbi büyük bir halktır. Mücadelelerimiz de büyük olmuştur. Acımız ve mücadelemiz büyüktür. Bu acıyı yaşatanlar hak ettikleri cezayı almadan mücadelemiz bitmeyecektir” dedi.

Üstel, İsias’ın ülkeyi tek yürek haline getiren bir dava olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, depremde yaşamını yitiren herkese Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diledi.