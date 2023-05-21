Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, "Her zaman olduğu gibi Ulusal Birlik Partisi tüm örgütleriyle seçime en hazır partidir. Örgütlerimiz ülkenin her yanında tek yürek olarak zafer yürüyüşüne başlamıştır. Hedefimiz bellidir. 25 Haziran’da 25 vekille yolumuza devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir iktidarla, güçlü meclisle, güçlü hükümetle ve istikrar içinde kalan 3 yıllık süremizde büyük hedeflere birlikte yürüyeceğiz" dedi.