Başbakan Ünal Üstel, 2024 yılının büyük yatırımların ve yeni reformların yılı olacağını vurgulayarak, “Elektrikle ilgili asrın projesi bu yıl inşallah başlayacak ve 5 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanacak” dedi.

“Elektrik projesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Turizminin teminatıdır. Ekonomisinin teminatıdır. Yaşamsal tüm değerlerin teminatıdır. Çünkü bir ülkede enerji yoksa o ülkenin kendinin de enerjisi yoktur” diye konuşan Üstel, “Kıb-Tek bizim öz kurumumuzdur. Onu hep koruyacağız. Ancak enerjinin çeşitlendirilmesi ile birlikte arz güvenliğimizi sağlayacağız” vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü bütçe mesaisinde 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Başbakanlığa bağlı kurum bütçeleri görüşüldü.

1 Milyar 32 Milyon 800 bin TL’lik BRTK 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, madde görüşülmesinin ardından 26 kabul, 12 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

348 Milyon 768 bin 465 TL’lik Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşülmesinin ardından 26 kabul, 13 ret olmak üzere oy çokluğuyla Genel Kurul’dan geçti.

359 Milyon 435 bin TL’lik Din İşleri Dairesi 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşülmesinin ardından 28 kabul, 11 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

13 Milyon 512 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 27 kabul, 11 ret olmak üzere oy çokluğuyla Genel Kurul’dan geçti.

5 Milyon 484 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 28 kabul 14 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, milletvekillerinin konuşmaları sonrasında Başbakanlığa bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldüğü sırada söz alarak, Genel Kurul’a hitap etti.

KKTC 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başbakan Üstel, bütçe hazırlıklarında katkı koyan tüm bakanlıklara, dairelere, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin başkan ve üyelerine teşekkürlerini sundu. Üstel ayrıca, bütçe maratonuna katkı koyan tüm Modeller eclis çalışanlarına, Genel Kurul’da hazır bulunan milletvekillerine ve tüm basın ve yayın çalışanlarına da teşekkür etti.

Başbakan Üstel, 2023 yılının yaşanan tüm dış kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen KKTC tarihi adına önemli reformlara imza atılan, önemli projelerin tamamlandığı ve önemli projelerin başlatıldığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

“2023 yılı güzel olayların yanında felaketlerle yüzleştiğimiz de bir yıl olmuştur” diyen Başbakan Üstel, “6 Şubat depreminde yaşadığımız acı hala yüreklerimizi dağlamaktadır. Ancak tarih boyunca yaşadığımız en büyük felaketlerden biri olan asrın depreminde vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda hükümetimizin ortaya koyduğu devlete yaraşır tutum, tüm halkımız tarafından takdir edilmiştir” diye konuştu.

-“Davaların görülmeye başladığı ilk gün hep birlikte orada olacağız”

Şimdi de davayı takip ettiklerini dile getiren Başbakan Üstel, “İsias ve vatandaşlarımızın can kaybına uğradığı binalarla ilgili tüm davalar bizim ortak davamızdır. Allah kısmet ederse davaların görülmeye başladığı ilk gün de hep birlikte orada olacağız” dedi.

2023 yılının aynı zamanda yıllardır ertelenen yapılmayan devrim nitelikli projelerin de hayata geçirildiği bir yıl olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, yıllar boyu süren Yerel Yönetimler Reformu’nun hükümet tarafından hayata geçirildiğini belirterek, bunun da bir devrim olduğunu ifade etti.

Yıllarca tamamlanamayan yeni Ercan Havalimanı projesinin tamamlandığını ve hizmete açıldığını dile getiren Üstel, asrın en büyük ikinci projesi olacak olan Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçiş projesinin başlatıldığını söyledi.

26 yıl sonra 5 yıllık kalkınma planı hazırlıklarının yine bu dönemde başlatıldığını belirten Üstel, “Yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması adına sosyal yardım alanlara, engellilere en büyük destek yine bu dönemde hayata geçirilmiştir. 17 yıl sonra engelli istihdamı yine bu dönemde bizim hükümetimiz tarafından yapılmıştır” dedi.

-“124 okulumuzda toplam 746 binada 1385 test yapıldı”

Yarım kalan önemli yol projelerinin bulunan kaynakla tamamlandığını belirten Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kamu binalarının, okulların depreme karşı dayanıklılık testleri yıllar sonra bizim iktidarımız döneminde yapılmıştır. Bu testler dosyalarda bırakılmamış, test sonuçlarına göre güçlendirme isteyen binaların projeleri de başlatılmıştır. Bu kapsamda 124 okulumuzda toplam 746 binada 1385 test yapılmıştır.”

Sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsalarının bitirilmeyen alt yapı çalışmalarını da yaptıklarını ifade eden Başbakan Üstel, gençlere yönelik ilk evim kredisini, tarihte ilk kez başlattıklarını ve bu sayede 262 genci ilk kez ev sahibi yaptıklarını kaydetti. Üstel, yeni dönemde bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

Tarihte en çok okul yapımı başlatılan ve açılan bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Üstel, “Ortaya koyduğumuz yapıcı tutum, girişimlerimiz sayesinde, gerek devlet eliyle gerekse yardımsever yurttaşlarımız aracılığı ile okul yapımında önemli yol alıyoruz” diye konuştu.

İş dünyasına verilen teşvikler, sanayiye verilen teşvikler, çiftçiye, tarımcıya, hayvancıya yapılan desteklerin aksatılmadığını, azaltılmadığını, artırıldığını dile getiren Üstel, işçiye, memura, kamu çalışanlarının tamamına hak ettikleri ücretlerin tam zamanında ödendiğini söyledi. Üstel, enflasyonla ilgili kayıplara müsaade edilmediğini, halkın refah seviyesinin korunduğunu kaydetti.

-“2024 gençlerin kolayca ev sahibi olacakları bir yıl olacak”

“Sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. 2024 gençlerin kolayca ev sahibi olacakları bir yıl olacak” diyen Başbakan Üstel, yol projelerini 2024 yılı içerisinde tamamlayacaklarını, özellikle Girne ve Lefkoşa’da yaşanan trafik sıkıntılarının devreye girecek çevre yolları ile son bulacağını söyledi.

-“Elektrikle ilgili asrın projesi bu yıl inşallah başlayacak ve 5 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanacak”

“Elektrikle ilgili asrın projesi bu yıl inşallah başlayacak ve 5 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanacak” diye konuşan Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Düşmeye başlayan enflasyonla halkımızın alım gücü yükselmeye başlayacak, biz de vereceğimiz artışlarla bu seviyenin daha da yukarılara çıkmasını sağlayacağız. 2024 yılı üretime dayalı tüm sektörlerin daha da çok destekleneceği bir yıl olacak”

Mecliste bu yıl da çok çalıştıklarını, çok yasa yaptıklarını ifade eden Üstel, “2024 yılında da bu böyle olacak. Yıllardır geçirilmeyen reform nitelikli yasaları teker teker geçireceğiz” dedi.

-“Kıb-Tek bizim öz kurumumuzdur. Onu hep koruyacağız”

“Elektrik projesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Turizminin teminatıdır. Ekonomisinin teminatıdır. Yaşamsal tüm değerlerin teminatıdır. Çünkü bir ülkede enerji yoksa o ülkenin kendinin de enerjisi yoktur” diye konuşan Üstel, “Kıb-Tek bizim öz kurumumuzdur. Onu hep koruyacağız. Ancak enerjinin çeşitlendirilmesi ile birlikte arz güvenliğimizi sağlayacağız” vurgusu yaptı. Başbakan Üstel, tüm bunların yanında yeşil enerji üretimini de diledikleri kadar artıracaklarını kaydetti.

Nüfus sayımının en son 2011 yılında yapıldığını dile getiren Üstel, “Üzerinden 12 yıl geçti. Bugüne kadar tüm hükümetler nüfusu eldeki bilimsel verilere dayalı projeksiyonlarla saptadı. Biz de öyle yapacağız. Dünyada insanları eve kapatarak nüfus sayımı yapmıyorlar. Biz de insanımızı eve kapatmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar yüzde 50 belediyede tamamlanan Mekânsal Adrese Dayalı Kayıt Sistemini 2024 yılında yüzde yüze çıkaracaklarını belirten Üstel, “Bu da bize nüfus anlamında ciddi anlamda katkı sağlayacaktır” dedi.

Başbakanlığa bağlı olan Spor Dairesi’nde de önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başbakan Üstel, şunları dile getirdi:

“Spor alt yapı çalışmalarına verdiğimiz değer ortadadır. Spora ayrılan bütçelerin artırılması, hareket planları ve yasal düzenlemeler ile spor bütçemizi üç katı artırdık. 2024 yılında spor alanında bir seferberlik ilan ettik. Beş yıl aradan sonra spor şurasını yine biz yaptık. 2024 yılı içerisinde spor alanında daha pek çok ilke imza atacağız.”

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin ülkeye, millete, hayırlı olmasını dileyen Üstel, görüş ve eleştirileriyle 2024 yılı bütçesinin oluşmasına katkıda bulunan milletvekilleri ile bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, sevgi ve saygıyla selamladı.