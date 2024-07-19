Üstel : “Kıbrıs Türk halkı dünyadan soyutlanmış halde, izolasyonlar altında, baskılara rağmen Anavatan'ın desteğiyle bugün barış kutlamaları yapıyor"

Başbakan Ünal Üstel, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil başkanlığındaki 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama Dayanışma ve Kültür Derneği heyetini kabul etti.

Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla ülkede bulunan heyeti Başbakanlık Şeref Salonu’nda ağırladı.

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Barış Harekatı’nın 50. yılında Özgürlük Bayramı’nda beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bugün Filistin’de yaşananları 1950’de 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının yaşadığına işaret eden Üstel, Anavatan Türkiye sayesinde adaya barışın getirildiğini kaydetti.

Üstel, dönemin yöneticileri Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın kararları ve istişareleri; Mehmetçik ile Mücahitlerin fedakarlıklarıyla bugünlere gelindiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

-Soyutlanmış halde, izolasyonlar altında...."

Kıbrıs Türk halkının dünyadan soyutlanmış halde, izolasyonlar altında, baskılara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bugün barış kutlamaları yaptığını ifade eden Üstek, diğer tarafta zihniyetin hala değişmediğini kaydetti ve Yunanistan’la imzalanan savunma anlaşmasını hatırlattı.

“Sizler sayesinde ve Kıbrıs Türk mücahidinin yaptığı fedakarca varoluş mücadelesiyle bugünlere geldik.” diyen Üstel, gururlu ve inançlı olduklarını vurguladı.

- Evcil: “Korkarak geldiğimiz yerlere bugün gülerek gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil de, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler olarak Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılabilmek için dernek kurduklarını kaydetti.

Tümgeneral Evcil, Barış Harekatı sürecinde yaşananları aktardı, o zamanlar korkarak, mermi yiyerek geldikleri yerlere bugün gülerek gelebilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bugünlere gelebilmenin ve 50. yıl dönümünü görebilmenin müstesna bir olay olduğunu söyleyen Evcil, “1974'e kadar Kıbrıs'la yattık, Kıbrıs'la kalktık. Çok şükür sonunda başarıyı elde ettik.” dedi, bunun sevincini yaşadıklarını belirtti.