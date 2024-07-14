Başbakan Ünal Üstel, "15 Temmuz ruhu, sadece Türkiye’de yaşayan milletimizin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kahraman halkımızın da varoluş mücadelesi açısından oldukça önem taşımaktadır" dedi.





Başbakan Üstel, 15 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özgürlük ruhu sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ilelebet payidar kalacağını vurguladı.

Üstel, “Bu ruh, milletimizi her zaman zafere taşıyacak yegane güçtür.” dedi.

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne, demokrasisine, varlığına ve bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz 2016’da girişilen hain kalkışmanın Türk halkının destansı karşı duruşu ile başarısızlığa uğratıldığını hatırlatan Üstel, “Milli mücadelenin en görkemli örneklerinden biri olan bu destansı duruş, bedenlerini kurşunlara ve tanklara siper eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin cesaretinin somut bir delili olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, "15 Temmuz gecesi ortaya çıkan milli şahlanışın, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının, birlik ve beraberlik ruhunun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini" kaydetti.

-"Yunan Cunta darbesi, halkın kahramanca mücadelesi ve Mutlu Barış Harekatı sayesinde püskürtüldü"

15 Temmuz ruhunun, sadece Türkiye’de yaşayanların değil KKTC’deki kahraman halkın da varoluş mücadelesi açısından oldukça önem taşıdığına işaret eden Üstel, 15 Temmuz 1974 günü, Kıbrıs’ı bir Yunan Adası’na çevirmeyi hedefleyen, Yunan Cunta darbesinin, halkın kahramanca mücadelesi ve darbenin arkasından gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı sayesinde püskürtüldüğünü belirtti.

Üstel, şunları kaydetti:

“Milletçe taşıdığımız bu özgürlük ruhu sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilelebet payidar kalacak, özgürlüğümüze uzanan tüm eller şahlanan milletimiz tarafından her daim kırılacaktır.

Bu vesileyle, 15 Temmuz Milli İrade Günü'nde, bu hain darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyor, vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”