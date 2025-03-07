Üretim Merkezi Kadın Komitesi, toplumsal eşitsizliğin son bulması için tüm kesimlere birlikte mücadele çağrısı yaptı, “Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek, değişim biz kadınların gücüyle var olur” dedi.

Komite tarafından yayımlanan mesajda, gece kulüplerinin kapatılması talep edilerek, kadınların birer metaya dönüşmesine ve sistematik olarak sömürülmelerine karşı olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yabancı işçi getirmeye ilişkin mevzuat ve politikaların güncellenmesi, denetimin artırılması ve yabancı çalışanların insan ticareti yapan köle tacirlerinin eline bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

Kadınların, hayatlarını, kendilerinin belirleme hakkına sahip olmalarını engelleyen bu sistemin yok edilmesi için, sadece kadınların değil, tüm halkın bu mücadelede bir araya gelmesi gerektiğine inanç belirtilen açıklamada, “Unutmayalım ki, birbirimize karşı değil, bu düzeni kuran, koruyan ve bu düzenden kâr sağlayanlara karşı mücadele etmeliyiz” denildi.

Toplumsal eşitsizliğin son bulması için tüm kesimlere birlikte mücadele çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üretim Merkezi Kadın Komitesi olarak, Kıbrıs’ta yaşayan tüm kadınların, LGBTi+’ların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin karşılaştığı sorunları aydınlatmak ve bu sorunlara karşı birlikte çözüm üretmek hedefindeyiz. Sesimizi daha güçlü duyurabilmek ve ortak sorunlarımıza karşı gücümüzü birleştirebilmek için, sizleri de bize katılmaya, birlikte sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek, değişim biz kadınların gücüyle var olur.”